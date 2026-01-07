Ak si nárok na dávky v nezamestnanosti získal ešte pred novým rokom, platí pre teba výnimka.
Štát od 1. januára 2026 mení pravidlá pre dávku v nezamestnanosti. Podľa starého systému vyplácal stabilných 50 % počas celého obdobia, no po novom bude dávka klesať.
Sociálna poisťovňa ponechá dávku na rovnakej úrovni 50 % denného vymeriavacieho základu len počas prvých troch mesiacov. Po treťom mesiaci však suma klesne na 40 %, po štvrtom na 30 % a po piatom na 20 %.
Prijímateľ s maximálnym vymeriavacím základom tak dostane od cca 1 553 € mesačne v prvých troch mesiacoch až po zhruba 620 € v poslednom mesiaci podporného obdobia. Ak si nárok získal ešte v roku 2025, štát ti dávku vyplatí podľa starého režimu, teda bez postupného znižovania.