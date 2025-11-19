Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 19. novembra 2025 o 18:40
Čas čítania 0:40

Ruské plavidlo opäť vstúpilo do britských vôd. Podľa Londýna zbiera informácie o infraštruktúre

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ruské plavidlo opäť vstúpilo do britských vôd. Podľa Londýna zbiera informácie o infraštruktúre
Zdroj: Wikimedia Commons/Mil.ru

Ruská špionážna loď Jantar vstúpila do vôd Spojeného kráľovstva.

  • Britská vláda v stredu adresovala Kremľu varovanie po tom, čo ruská vojenská loď Jantar vstúpila do britských vôd a namierila lasery na britských pilotov, ktorých do oblasti vyslali, aby monitorovali toto plavidlo. 
  • Britský minister obrany John Healey novinárom povedal, že loď vstúpila do britských vôd už druhýkrát v tomto roku. Naposledy ju britské námorníctvo spozorovalo v januári.
  • Podľa vtedajších slov ministra bolo cieľom plavidla zhromažďovať spravodajské informácie a mapovať kritickú podmorskú infraštruktúru Británie.

Citát: „Jantar sa nachádza na okraji britských vôd - severne od Škótska - a za posledných niekoľko týždňov vstúpila do širších vôd Spojeného kráľovstva,“ povedal minister počas tlačovej konferencie.

Širší kontext: Informoval, že britská armáda nasadila do oblasti fregatu Kráľovského námorníctva a lietadlá Kráľovského letectva, aby „monitorovali a sledovali každý pohyb tejto lode“. Vzápätí dodal, že z ruskej lode na britských pilotov namierili lasery.

Takéto použitie laserov Healey označil za veľmi nebezpečné. „Vidíme vás. Vieme, čo robíte. Ak loď Jantar tento týždeň pripláva na juh, budeme pripravení,“ povedal minister v odkaze adresovanom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

putin
Zdroj: TASR/AP
19. novembra 2025 o 11:16 Čas čítania 0:47 Nad Rumunskom spozorovali cudzí dron. Bukurešť vyslala dve stíhačky Nad Rumunskom spozorovali cudzí dron. Bukurešť vyslala dve stíhačky
14. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:54 Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
13. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 5:22 Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Rusko Správy zo sveta Veľká Británia
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
14. 11. 2025 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
včera o 07:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
dnes o 13:45
Sneženie zasiahne okrem severu aj západ Slovenska. V nížinách napadne niekoľko centimetrov snehu
Sneženie zasiahne okrem severu aj západ Slovenska. V nížinách napadne niekoľko centimetrov snehu
12. 11. 2025 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
včera o 07:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
dnes o 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
14. 11. 2025 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
dnes o 07:10
Veľké zmeny pri udeľovaní PN. Prísne pravidlá zasiahnu všetkých zamestnancov
Veľké zmeny pri udeľovaní PN. Prísne pravidlá zasiahnu všetkých zamestnancov
11. 11. 2025 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
14. 11. 2025 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
13. 11. 2025 16:50
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
14. 11. 2025 7:52
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
12. 11. 2025 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
13. 11. 2025 8:22
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Lifestyle news
Spotify predstaví dve nové funkcie, vďaka ktorým sa dozvieš viac o interpretoch a ich tvorbe pred 2 hodinami
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov pred 3 hodinami
Už tento piatok prebehne odovzdávanie cien Českého slavíka 2025. Aké hviezdy sa na galavečere predstavia? dnes o 15:17
Cambridge Dictionary zverejnil slovo roka 2025. „Parasocial“ vyjadruje platonický vzťah ľudí s celebritami dnes o 14:33
Prvá časť českého Bachelora začala poriadnou drámou. Ženích sa priznal k dieťaťu, ružičky mali zmiešané reakcie dnes o 13:31
Na Let's Dance môžeš byť aj ty. Diváci si po prvýkrát budú môcť kúpiť lístky na priame prenosy dnes o 12:46
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper dnes o 11:24
Nicki Minaj po podpore Trumpa vystúpila na konferencii OSN. Zastala sa jeho tvrdení o prenasledovaní kresťanov dnes o 10:39
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu dnes o 09:41
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov dnes o 08:44
Zahraničie Všetko
Vzali nám ropné polia, bane, lesy: Orbán kritizoval zmluvu, ktorá stanovila hranice s Československom
pred 3 dňami
Vzali nám ropné polia, bane, lesy: Orbán kritizoval zmluvu, ktorá stanovila hranice s Československom
Viktor Orbán sa v sobotu zúčastnil na prvom „protivojnovom mítingu“
Poľský minister viní z útoku na železnicu Rusko. Tvrdí, že cieľom boli obete na životoch
dnes o 13:05
Poľský minister viní z útoku na železnicu Rusko. Tvrdí, že cieľom boli obete na životoch
Mladá Češka zomrela pri jazde na streche vlaku: Ďalšia obeť nebezpečného trendu
15. 11. 2025 15:15
Mladá Češka zomrela pri jazde na streche vlaku: Ďalšia obeť nebezpečného trendu
Washington a Moskva rokujú o 28-bodovom pláne pre Ukrajinu. Inšpiráciou je Trumpov model pre Gazu
dnes o 09:40
Washington a Moskva rokujú o 28-bodovom pláne pre Ukrajinu. Inšpiráciou je Trumpov model pre Gazu
Na poľskej železnici vybuchla nálož. Donald Tusk to označil za sabotáž
pred 2 dňami
Na poľskej železnici vybuchla nálož. Donald Tusk to označil za sabotáž
Trump teraz žiada zverejnenie Epsteinových spisov. Ešte pred mesiacmi sa tomu bránil
pred 2 dňami
Trump teraz žiada zverejnenie Epsteinových spisov. Ešte pred mesiacmi sa tomu bránil
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
pred 2 hodinami
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Výbor parlamentu zverejnil majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2024.
KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa
dnes o 07:57
KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa
Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok
včera o 16:30
Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok
„Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
pred 2 dňami
„Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
14. 11. 2025 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia