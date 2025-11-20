Autori vinia ruského prezidenta Vladimira Putina a upozorňujú na rozsah útokov dronmi a raketami po celej Ukrajine.
Združenie Mier Ukrajine na sociálnej sieti zverejnilo status, v ktorom odsudzuje nedávny útok na západoukrajinské mesto Ternopil. „Mesto Ternopil sa prebúdzalo po smrtiacom útoku, ktorý si vyžiadal 26 obetí vrátane troch detí. Počet mŕtvych sa môže ešte zvýšiť,“ uviedli zástupcovia združenia.
Ako dodali, za útoky nesie zodpovednosť ruský prezident Vladimir Putin. „Ruské drony a rakety zasiahli viaceré časti Ukrajiny a spôsobili masívne škody. Kedy sa konečne skončí toto kruté besnenie?“ pýtajú sa aktivisti.
Pred ruskou ambasádou v Bratislave zanechali kriedou napísané nápisy, ako „Vrahovia“ a „Zabíjate deti“, ktorými tak reagujú na tento rozsiahly útok.