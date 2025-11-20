Vďaka rýchlemu zásahu ochranky sa diplomat zraneniam vyhol.
Poľský veľvyslanec v Rusku Krzysztof Krajewski uviedol, že sa v nedeľu stal v Petrohrade terčom útoku. Skupina osôb ho najprv slovne napadla a následne sa na neho pokúsila zaútočiť aj fyzicky, v čom im zabránila osobná ochranka veľvyslanca.
Podľa Krajewského išlo o ďalší nepriateľský akt voči nemu a personálu poľskej diplomatickej misie. Uviedol, že k útoku došlo počas prechádzky, keď ho skupina začala urážať a skandovať protipoľské a protiukrajinské heslá. Následne sa ho pokúsili fyzicky napadnúť.
❗️Krzysztof Krajewski, Polish ambassador to Russia, was attacked in St Petersburg.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2025
According to TVP, the ambassador was attacked by an aggressive group of about 10 people carrying anti-Polish and anti-Ukrainian banners. They surrounded him and attempted to strike him.
"It began… pic.twitter.com/LHiFdwmW5y
Ochranka zabránila útoku
Podľa diplomata k útoku nedošlo náhodne, ale išlo o vopred pripravenú akciu. „Ak organizovaná skupina s transparentmi útočí na osobu prechádzajúcu po ulici, nemožno hovoriť o náhode,“ uviedol. Zároveň dodal, že vďaka profesionalite ochranky sa útok neskončil fyzickým zranením. Krajewski informoval, že po incidente zaslal ruským úradom protestnú nótu.