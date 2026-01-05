Rozosielanie energopoukážok za rok 2026 prebehne v dvoch etapách.
Adresná pomoc s energiami bude v roku 2026 poskytovaná dvoma spôsobmi podľa toho, aký druh energie domácnosť odoberá. Ľudia, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn a splnia stanovené podmienky, nemusia nič vybavovať, pomoc sa im automaticky premietne do zálohových platieb alebo faktúr od dodávateľa energií, informuje o tom Ministerstvo hospodárstva SR na webe energopomoc.sk.
Domácnosti, ktoré využívajú centrálne zásobovanie teplom (CZT), dostanú energopoukážku. Tú si budú môcť počas 45 dní od doručenia preplatiť na pobočkách Slovenskej pošty. Poukážka príde v liste adresovanom najstaršiemu členovi domácnosti.
Rozosielanie energopoukážok za rok 2026 prebehne v dvoch etapách, prvá vlna bude v januári 2026 a druhá v júli 2026.