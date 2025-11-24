Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.
Sociálna poisťovňa 24. novembra 2025 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 10. novembra a neuhradili ho do 13. novembra.
Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.
Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 27. novembra, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 49. týždni, neobjavia.
Zoznam zatiaľ neobsahuje penále. Poisťovňa ho predpisuje samostatne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zamestnávatelia, ktorí nepredložili výkaz poistného, musia o zaradení do zoznamu informovať svojich zamestnancov do 14 dní. Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam štyrikrát mesačne a upozorňuje, že odvádzateľ poistného sa môže objaviť vo viacerých kategóriách – napríklad ako zamestnávateľ aj ako SZČO.
Nový zoznam dlžníkov:
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|137 710 789,86 €
|Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
|91 325 514,56 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|62 646 249,93 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
|52 633 910,01 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
|43 548 677,17 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|38 958 844,72 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|37 213 068,54 €
|Národný ústav detských chorôb
|36 719 761,05 €
|Fakultná nemocnica Trnava
|36 712 599,76 €
|Fakultná nemocnica Nitra
|30 782 223,47 €