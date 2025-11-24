Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 24. novembra 2025 o 6:30
Čas čítania 1:29

Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami

Povinnosť chcú preniesť na banky.

Zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov, vyššia ochrana spotrebiteľov či podpora fungujúceho vnútorného trhu v tejto oblasti. Aj to sú ciele nového zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.

Prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu ním tiež presunuli štátnu pomoc s navýšenými splátkami hypoték zo štátu na banky, a to od decembra tohto roka. Fungovať by mala ešte dva roky.

Maximálne 150 eur mesačne

„Z dôvodu, že ide o fakultatívnu pomoc zo strany banky, klientom bude doručená hypotekárna pomoc až po tom, ako sa banka rozhodne takúto pomoc poskytovať, samozrejme po splnení zákonných podmienok, a to do 30. novembra 2027. Ak sa banka rozhodne hypotekárnu pomoc poskytovať, klientom, ktorí doteraz poberali príspevok z úradu práce, bude banka vyplácať hypotekárnu pomoc automaticky,“ priblížili predkladatelia.


Ostatným klientom bude banka vyplácať pomoc po podaní žiadosti a po splnení zákonných podmienok, najmä podmienky zvýšenia splátky z dôvodu refixácie úrokovej sadzby a podmienky výšky príjmu. Banky budú príjem posudzovať iba jednorazovo, a to na začiatku poskytovania hypotekárnej pomoci. Parametre pomoci zostávajú na doterajšej úrovni, teda 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne.

Väčšina zákona bude účinná od 20. novembra 2026

Hlavnou úlohou schváleného zákona je prebratie požiadaviek európskej smernice z roku 2023 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (CCD2), ktorá nahrádza smernicu ešte z roku 2008. Predchádzajúca smernica bola podľa MF účinná len čiastočne, čo vyplývalo z jej nedostatkov, ako aj externých faktorov, napríklad narastajúcej digitalizácie.


Novým zákonom sa upravujú napríklad práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru, podmienky jeho poskytovania, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere či spôsob výpočtu celkových nákladov spojených s úverom. Obsahuje aj ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.


Zákon podľa predkladateľa sleduje viacero cieľov. „Ide najmä o zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov v dôsledku digitalizácie, ako aj v dôsledku vzniku pandémie COVID-19, uľahčenie vzniku bezproblémovo fungujúceho vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi, poskytnutie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v záujme zaistenia dôvery spotrebiteľov a podporenie konkurencieschopnosti na vnútornom trhu a pri cezhraničnom poskytovaní spotrebiteľských úverov,“ vymenovalo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe.
Väčšina zákona bude účinná od 20. novembra 2026, časť týkajúca sa pomoci so splátkami hypoték od 1. decembra tohto roka.

14. októbra 2025 o 17:01 Čas čítania 0:25 Slovák v lotérii netrafil ani jedno číslo. Napriek tomu vyhral 100 000 eur Slovák v lotérii netrafil ani jedno číslo. Napriek tomu vyhral 100 000 eur
14. októbra 2025 o 11:50 Čas čítania 0:33 Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
14. októbra 2025 o 14:46 Čas čítania 0:30 Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku
Euro
Zdroj: Pexels
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 14:45
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
včera o 14:07
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
pred hodinou
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
včera o 16:40
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
včera o 14:45
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
pred 2 dňami
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
včera o 14:07
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
pred 2 dňami
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur
17. 11. 2025 14:24
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
19. 11. 2025 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
18. 11. 2025 7:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
pred 4 dňami
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Lifestyle news
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila s Glebom a Raphaelom včera o 12:00
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko včera o 10:00
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou pred 2 dňami
Nový rekord v sume za obraz, ktorý namaľovala žena. Maľba sa predala za 54,6 milióna dolárov pred 2 dňami
Krvavé jatky na prvých záberoch z novej série Hier o tróny. HBO oznámila fanúšikom zásadnú zmenu pred 2 dňami
VIDEO: Brat summer dostane vlastný film. Charli XCX si zahrá samu seba pred 2 dňami
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky pred 3 dňami
Prosby boli vypočuté. Odteraz si súbory medzi Apple a Android produktami môžeš posielať cez AirDrop pred 3 dňami
Desivé zistenia WHO: Takmer tretina žien vo svete zažila sexuálne násilie, teda približne 840 miliónov pred 3 dňami
IShowSpeed sa stal streamerom roka. Obhájil tak svoje prvenstvo po minuloročnej porážke pred 3 dňami
Slovensko Všetko
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
včera o 14:07
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
Počas varovného signálu či evakuácie je potrebné zachovať pokoj.
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
pred hodinou
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Záhadná smrť v Nových Zámkoch: ženu našli bez známok života v nákupnom košíku
včera o 12:08
Záhadná smrť v Nových Zámkoch: ženu našli bez známok života v nákupnom košíku
Európska únia zverejnila mierový plán. Kľúčom je trvalý mier a bezpečnosť Kyjeva
včera o 15:23
Európska únia zverejnila mierový plán. Kľúčom je trvalý mier a bezpečnosť Kyjeva
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
včera o 14:45
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
Európska komisia reaguje na bytovú krízu: Predstavila ambiciózny plán pre milióny Európanov
včera o 16:03
Európska komisia reaguje na bytovú krízu: Predstavila ambiciózny plán pre milióny Európanov
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
Ekonomika Všetko
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
pred hodinou
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
11. 11. 2025 6:27
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
pred 3 dňami
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
pred 3 dňami
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Z Bratislavy do Košíc dnes po rokoch obnovili komerčné lety.
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
pred 3 dňami
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
pred 3 dňami
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
pred 4 dňami
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
19. 11. 2025 17:30
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia