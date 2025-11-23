Kategórie
Natália Mišániová
dnes 23. novembra 2025 o 17:20
Čas čítania 0:48

Univerzita Komenského stúpa v medzinárodných rebríčkoch: Boduje vo fyzike, psychológii aj udržateľnosti

Univerzita Komenského stúpa v medzinárodných rebríčkoch: Boduje vo fyzike, psychológii aj udržateľnosti
Zdroj: Wikimedia Commons/Vladimír Kuruc

Tento rok si polepšila vo fyzike aj psychológii a výrazne posilnila svoju pozíciu v rebríčku zameranom na udržateľnosť a spoločenský dopad.

Univerzita Komenského (UK) sa ako jediná slovenská vysoká škola pravidelne objavuje vo všetkých významných svetových rebríčkoch univerzít.

V poslednom týždni sa UK umiestnila v dvoch prestížnych medzinárodných hodnoteniach. V predmetovej edícii tzv. Šanghajského rebríčka, ktorý sleduje 57 akademických disciplín, sa fyzika na UK dostala do pásma 301. až 400. miesta – čo predstavuje výrazný postup o približne 100 pozícií oproti minulému roku, informujú tvnoviny.sk.

Okrem fyziky sa UK objavila aj v psychológii, kde skončila na 401. až 500. priečke. V predmetovej sekcii sa v rebríčku ocitli aj STU v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita vo Zvolene či Technická univerzita v Košiciach.

V hlavnom vydaní Šanghajského rebríčka sa UK umiestnila na zdieľanom mieste medzi 901. a 1000. pozíciou, čím zostáva jedinou slovenskou univerzitou v tomto hodnotení.

Rovnako sa UK zlepšila v QS World University Rankings Sustainability 2026, kde si polepšila o viac než 100 miest a skončila na 824. priečke. Tento rebríček hodnotí vysoké školy podľa ich sociálneho a environmentálneho vplyvu, pričom zohľadňuje nielen záväzky v oblasti udržateľnosti, ale aj konkrétne prínosy absolventov a výskum zameraný na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN. V druhej tisícke QS Sustainability rebríčka sa objavili aj STU v Bratislave a Žilinská univerzita.

Do protestného pochodu sa zapojili aj študenti Univerzity Komenského. 10. novembra 2021.
Do protestného pochodu sa zapojili aj študenti Univerzity Komenského. 10. novembra 2021. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Domov
Zdieľať
Diskusia