Žilinka doručil predsedovi NR SR list s výhradami k transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov.
- Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka doručil predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu list s výhradami k návrhu transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na iný úrad.
- Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že nesplnili zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie.
- Zároveň ministerstvo vnútra zvolilo neštandardný spôsob kreovania nového úradu, zúžilo ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti bez zreteľa na právo Európskej únie a nerešpektovalo princípy právneho štátu.
Citát: „V prvom rade som zopakoval, že neboli splnené zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona,“ zdôrazňuje Žilinka.
Širší kontext: Navrhovateľ zákona podľa neho zároveň zvolil neštandardný spôsob kreovania nového úradu, pričom pripomína, že v právnom štáte by dôvodom zrušenia existujúceho štátneho orgánu nemalo byť rozšírenie jeho kompetencií či reakcia na poznatky aplikačnej praxe. Poukazuje tiež no to, že ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti je zúžená bez zreteľa na právo Európskej únie. Okrem toho nie sú rešpektované princípy právneho štátu. „Najmä princíp právnej istoty, ktorého súčasťou je aj zákaz retroaktivity právnych noriem a princíp legitímneho očakávania,“ podotýka Žilinka.
Vláda uplynulú sobotu schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší Úrad na ochranu oznamovateľ (ÚOO), rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti SR.
Ministerstvo vnútra SR argumentuje tým, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa, rovnako má zmena zvýšiť efektivitu inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá je v súčasnosti rozdelená medzi viaceré štátne orgány.
Parlament o návrhu rokuje v zrýchlenom režime.
