Po demisii Petra Kmeca Tomáš Drucker tvrdil, že Hlas nebude za handru a bude požadovať rovnaký meter pre všetkých
Igor Matovič rozdal v pléne Národnej rady SR poslancom Hlasu handry. Jeho hnutie Slovensko tak reaguje postoj koaličnej strany k odvolaniu ministra Jozefa Ráža.
Líder opozičnej strany po dvoch neúspešných pokusoch na otvorenie mimoriadnej schôdze tvrdil, že v Hlase si dobrovoľne vybrali, že chcú byť handrami Roberta Fica, informovali TVnoviny.
Reagoval tým na tvrdenie podpredsedu Hlasu-SD Tomáša Druckera, podľa ktorého strana Hlas bude hlasovať za otvorenie schôdze k odvolávaniu koaličného ministra.
„Pravidlá sa musia dodržiavať. Nemôžeme si myslieť, že Hlas bude za nejakú handru,“ povedal pre Noviny.sk.
Na Druckerove vyjadrenia reagoval aj poslanec hnutia Slovensko Roman Mikulec „Drucker tvrdil, že nie sú handrami Fica a že otvoria schôdzu na odvolanie Ráža. Neprišli do roboty a tak ukázali, že handrami sú a my sme im tie handry aj priniesli.“