V roku 2023 začalo Nemecko pracovať na rozsiahlych plánoch v prípade vojny s Ruskom.
O pláne informuje Wall Street Journal. Dokument o 1 200 stranách, známy ako Operation Plan Germany (OPLAN DEU), popisuje, ako by NATO postupovalo v prípade konfliktu s východným autoritatívnym režimom. Počíta s tým, že bez ohľadu na to, kde by k útoku došlo, kľúčovým miestom pre mobilizáciu síl sa stane Nemecko, teda stred Európy.
V prípade konfliktu by sa tudy presúvalo až 800-tisíc vojakov z Nemecka, USA a ďalších krajín NATO smerom k východnej fronte. Plán označuje kľúčové prístavy, železničné trate, diaľnice, mosty a konkrétne trasy, ktorými by vojaci cestovali. Že sa Nemecko pripravuje, potvrdilo aj rozsiahle cvičenie zo septembra, keď 500 vojakov testovalo presun z prístavu v Hamburgu a postup mestom. Nemeckom by tiež počas konfliktu prúdilo kľúčové zásobovanie.
Nemecké vojenské špičky majú vytypované, kedy k útoku dôjde
Podľa odborníkov je úloha Nemecka v prípadnom konflikte nevyhnutná. „Stačí sa pozrieť na mapu," hovorí Tim Stuchtey z inštitútu Brandenburg Institute for Society and Security. „Alpy tvoria na juhu prirodzenú bariéru, takže jednotky NATO by pri strete s Ruskom museli prejsť cez Nemecko bez ohľadu na to, kde by sa boj začal," myslí.
Nemeckí predstavitelia sa pripravujú na to, že Rusko bude na útok proti NATO pripravené okolo roku 2029. Rastúci počet špionážnych incidentov a narušovanie vzdušného priestoru, ktoré sú pripisované Moskve, však naznačujú, že by Kremeľ mohol konať už skôr.
„Cieľom je zabrániť vojne tým, že našim nepriateľom dáme jasne najavo, že ak na nás zaútočia, neuspejú," povedal vysoký vojenský dôstojník a jeden z prvých autorov plánu OPLAN DEU.