Vianočné smetiarske auto OLO opäť vyrazí do ulíc Bratislavy. Jazdiť bude do 19. decembra

Bratislavská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyšle v pondelok do ulíc vianočné smetiarske auto. Bratislavou bude jazdiť každý pracovný deň od 16.30 do 19.30 h. Poslednú jazdu vykoná 19. decembra. Informovala hovorkyňa spoločnosti Zuzana Balková.
„Vianočné smetiarske auto OLO vyráža do ulíc už štvrtý rok po sebe a úprimne nás teší, že sa z tejto myšlienky stala milá adventná tradícia. Posádky sa počas jázd stretávajú s vrúcnymi a milými pozdravmi nielen od našich malých fanúšikov, ale aj od dospelých, šoférov a šoférok, ktorí nám kývajú z áut či chodníkov. Aj vďaka týmto momentom vieme, že naše svetielka prinášajú radosť tam, kde sa objavia,“ uviedla Balková.
Ako hovorkyňa priblížila, OLO k tejto akcii inšpirovali pred rokmi kolegovia v Prahe. Vianočným vozidlom je smetiarske auto bežne využívané na čistenie kontajnerov v Bratislave.
„Vianočné auto OLO bude jazdiť prevažne po hlavných ťahoch, no zastaví sa aj na vybraných podujatiach mestských častí. Dovoľujeme si informovať, že presné časy sa môžu meniť v závislosti od dopravnej situácie. V prípade nepriaznivého počasia alebo nepredvídaných okolností môže byť jazda z bezpečnostných dôvodov zrušená,“ doplnila Balková s tým, že harmonogram jázd je možné nájsť na webe spoločnosti.