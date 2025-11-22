Kategórie
TASR
dnes 22. novembra 2025 o 7:24
Čas čítania 0:50

Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia

Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Zdroj: Pexels

Listy treba doručiť do januára 2026.

Aj keď bola povinnosť zamestnávateľov predkladať Sociálnej poisťovni (SP) evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) od 1. januára 2026 zrušená, za obdobie pred 1. januárom 2026 sú povinní zaslať ELDP všetkých zamestnancov v lehotách určených podľa počtu zamestnancov. V piatok na to upozornila Sociálna poisťovňa (SP).

Za zamestnancov, ktorí už pracovný pomer ukončili a zamestnávateľ za nich ešte evidenčný list neposlal, a tiež za zamestnancov, ktorí ukončia pracovný pomer k 31. decembru, musia firmy doručiť evidenčné listy do konca januára 2026. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ELDP, ktoré boli zamestnávateľovi vrátené na opravu.

„Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, že nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok, že doba zamestnania nebude poistencovi uvedená v jeho elektronickom účte poistenca a ani v dôchodkovej prognóze, ktorú bude Sociálna poisťovňa poistencom zasielať v roku 2026,“ uviedol hovorca SP Matej Kontúr.

Za zamestnancov, ktorým právny vzťah k zamestnávateľovi bude trvať k 31. decembru 2025, sú zamestnávatelia povinní predložiť Sociálnej poisťovni ELDP za obdobie pred 1. januárom 2026 najneskôr do 30. júna 2026 – ak má zamestnávateľ k 31. decembru 2025 menej ako 51 zamestnancov. Pokiaľ má firma viac ako 50 zamestnancov a menej ako 501 zamestnancov, musí zamestnávateľ doručiť ELDP do 30. septembra, a pre spoločnosti nad 500 zamestnancov sa termín posúva na 31. december 2026.

Euro
Zdroj: Pexels
Súvisiace témy:
Dôchodcovia Dôchodky
