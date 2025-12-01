Cesty na Slovensku sú v pondelok ráno zväčša zjazdné. Vodiči si však musia dať pozor na hmlu či poľadovicu.
Slovenská správa ciest poskytuje užitočnú pomôcku pre šoférov. Na webe zjazdnost.sk ponúka mapu, ktorá zobrazuje aktuálny stav povrchu ciest na jednotlivých úsekoch po celom Slovensku.
Na webe sa pomocou prehľadnej mapy môžu šoféri dozvedieť, či je daný úsek vlhký alebo je na ňom poľadovica či námraza. Vodiči vďaka týmto informáciám môžu predísť možným nehodám a byť na cestách opatrnejší. Mapa poskytuje aj informácie o rôznych obmedzeniach vrátane prác na cestách. Dostupná je aj možnosť zobrazenia aktuálneho stavu počasia a teploty.
„Hmla obmedzuje vodičov takmer na celom území Slovenska. Najhustejšia, s dohľadnosťou do 50 metrov, je v lokalitách: Liptovský Mikuláš, Východná, Važec, Dovalovo, Martin, Zvolen, Hanušovce nad Topľou, Holčíkovce, a na Kysuciach v okolí Sverepca. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je v lokalitách: Pezinok, Myjava, Partizánske, Nitrianske Rudno, Handlová, Ružomberok, Medzilaborce a tiež v okolí Banskej Bystrice, Detvy a Levoče,“ upozornili cestári.
Na cestách je treba dať pozor aj na zľadovatený sneh s hrúbkou jeden centimeter na ceste II/578 v úseku Skalka - Kremnica. S poľadovicou treba počítať na horskom priechode Vrchslatina - cesta II/529.
SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.