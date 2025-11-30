Počet účastníkov protestu odhadla polícia na asi 1500 ľudí, organizátori na približne 3000 ľudí.
Na sociálnych sieťach sa začala šíriť falošná fotka upravená pomocou AI, ktorá mala zachytávať protest proti progresivizmu v Košiciach. Upozornil na ňu aj asistent poslankyne Progresívneho Slovenska Ľuboš Ďubek, ktorý zdôraznil, že ide o umele vytvorený obrázok a nie skutočný záber z protestu.
Vystúpil aj spevák Marián Greksa
Na proteste proti progresivizmu sa v sobotu popoludní v centre Košíc zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Organizátori uviedli, že chceli poukázať na podľa nich škodlivosť ideológie na spoločnosť, rodinu a ľudské práva. Zdôrazniť takisto chceli toleranciu odlišných názorov.
Okrem organizátorov sa davu prihovorili v programe napríklad i Ján Baránek, Štefan Hrušovský, Peter Lipták, ale aj mladý študent, spevák Marián Greksa či košický komunálny poslanec Michal Djordjevič.