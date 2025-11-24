Ľudia nad 70 rokov a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) budú od roku 2026 vo Zvolene cestovať zadarmo.
Ľudia nad 70 rokov a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) budú od nového roka v mestskej hromadnej doprave (MHD) vo Zvolene cestovať zadarmo. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom novembrovom rokovaní.
Samospráva v dôvodovej správe pripraveného materiálu dodáva, že ako objednávateľ prepravných služieb chce zlepšiť podmienky na cestovanie niektorým skupinám. Ďalším dôvodom na zmenu tarifných skupín je budúca integrácia MHD Zvolen do Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK). „Na základe toho je v rámci prípravy integrácie v čo najväčšej možnej miere potrebné zosúladenie tarify MHD Zvolen a tarify IDS BBSK,“ podotýka mesto.
Primátor Zvolena Vladimír Maňka uviedol, že robia všetko tak, aby obyvateľom ponúkli kvalitnejšiu mestskú dopravu. „Pripravujeme kompletné prehodnotenie spojov tak, aby jazdili efektívnejšie a obhospodárili väčšie územie,“ podotkol. Zároveň podľa neho pracujú na výmene autobusových prístreškov a zavedení elektronického informačného systému.
Cestovať zadarmo regionálnymi autobusmi budú od 1. januára 2026 aj seniori nad 70 rokov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Do konca decembra si však musia vybaviť Senior Pas. Ten je totiž od budúceho roka podmienkou pre bezplatné cestovanie regionálnymi autobusmi. Bez neho budú mať nárok len na 50-percentnú zľavu z ceny bežného lístka. Informovala o tom vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.