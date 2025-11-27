Týka sa to ľudí, ktorí v decembri tohto roka dovŕšia dôchodkový vek, ale aj tých, ktorí v decembri požiadajú o predčasnú penziu a spĺňajú podmienky.
Na 13. dôchodok budú mať v decembri nárok poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.
Sumy sa pohybujú v priemerných mesačných výplatách jednotlivých druhov dôchodkov. V prípade, že priemerná suma dôchodku je nižšia ako 300 eur, výška 13. dôchodku bude 300 eur, informuje Sociálna poisťovňa.
13. dôchodok dostanú až v roku 2026
Existuje však skupina poberateľov, ktorým štát 13. dôchodok vyplatí až dodatočne, na jar 2026. Týka sa to ľudí, ktorí v decembri tohto roka dovŕšia dôchodkový vek, ale aj tých, ktorí v decembri požiadajú o predčasnú penziu a spĺňajú podmienky, informuje portál peniaze.sk.
Dôvodom neskoršieho vyplatenia 13. dôchodku je časovo náročný proces jeho priznania. Sociálna poisťovňa má na priznanie penzie oficiálne 60 dní, no v prípade chýbajúcich dokumentov alebo nezrovnalostí si môže tento čas predĺžiť o ďalších 60 dní.
Môže sa stať, že poberateľ dostane peniaze až v apríli budúceho roka. Ak má dôchodca nárok na dôchodok už od decembra, štát mu v takom prípade vyplatí penziu za posledné mesiace spolu s 13. dôchodkom.
Výška 13. dôchodkov
|Druh dôchodku
|13. dôchodok v eurách
|starobný, predčasný starobný, invalidný po dovŕšení dôchodkového veku
|667,30
|invalidný do 70 %
|301,40
|invalidný nad 70 %, sociálny
|548,50
|vdovský
|363,20
|vdovecký
|300,10
|sirotský
|300 (garantovaná minimálna suma 13. dôchodku)
13. dôchodok Sociálna poisťovňa vyplatí automaticky, bez samostatnej žiadosti. V prípade, že majú poberatelia nárok na viacero dôchodkov, Sociálna poisťovňa im vyplatí len jeden – ten najvyšší.