Katarína Jánošíková redakcia
dnes 27. novembra 2025 o 11:05
Čas čítania 0:56

Jedna skupina poberateľov sa 13. dôchodku dočká až v roku 2026. Dôvod je jednoduchý

Jedna skupina poberateľov sa 13. dôchodku dočká až v roku 2026. Dôvod je jednoduchý
Zdroj: Unsplash/Markus Spiske, Pixabay/pxby666

Týka sa to ľudí, ktorí v decembri tohto roka dovŕšia dôchodkový vek, ale aj tých, ktorí v decembri požiadajú o predčasnú penziu a spĺňajú podmienky.

Na 13. dôchodok budú mať v decembri nárok poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.

Sumy sa pohybujú v priemerných mesačných výplatách jednotlivých druhov dôchodkov. V prípade, že priemerná suma dôchodku je nižšia ako 300 eur, výška 13. dôchodku bude 300 eur, informuje Sociálna poisťovňa.

13. dôchodok dostanú až v roku 2026

Existuje však skupina poberateľov, ktorým štát 13. dôchodok vyplatí až dodatočne, na jar 2026. Týka sa to ľudí, ktorí v decembri tohto roka dovŕšia dôchodkový vek, ale aj tých, ktorí v decembri požiadajú o predčasnú penziu a spĺňajú podmienky, informuje portál peniaze.sk.

Dôvodom neskoršieho vyplatenia 13. dôchodku je časovo náročný proces jeho priznania. Sociálna poisťovňa má na priznanie penzie oficiálne 60 dní, no v prípade chýbajúcich dokumentov alebo nezrovnalostí si môže tento čas predĺžiť o ďalších 60 dní.

Môže sa stať, že poberateľ dostane peniaze až v apríli budúceho roka. Ak má dôchodca nárok na dôchodok už od decembra, štát mu v takom prípade vyplatí penziu za posledné mesiace spolu s 13. dôchodkom.

Výška 13. dôchodkov

Druh dôchodku 13. dôchodok v eurách
starobný, predčasný starobný, invalidný po dovŕšení dôchodkového veku 667,30
invalidný do 70 % 301,40
invalidný nad 70 %, sociálny 548,50
vdovský 363,20
vdovecký 300,10
sirotský 300 (garantovaná minimálna suma 13. dôchodku)

13. dôchodok Sociálna poisťovňa vyplatí automaticky, bez samostatnej žiadosti. V prípade, že majú poberatelia nárok na viacero dôchodkov, Sociálna poisťovňa im vyplatí len jeden – ten najvyšší.

Prvý kalendár, ktorý mal 12 mesiacov, vytvorili v Egypte.
Prvý kalendár, ktorý mal 12 mesiacov, vytvorili v Egypte. Zdroj: Unsplash/Towfiqu barbhuiya
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Dôchodky Správy z domova
