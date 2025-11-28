Rebríček vychádza z hodnotenia inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy.
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica už po piaty raz obhájila status nemocnice s najvyššou mierou transparentnosti. Rozhodlo o tom hodnotenie Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Medzi ďalšie stálice na prvých priečkach patria Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky a Ľubovnianska nemocnica, n. o., informuje inštitút Ineko.
Prekvapením v rebríčku je Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník. Tá sa od minulého roka posunula z druhej polovice rebríčka a v hodnotení transparentnosti sa stala najlepšou nemocnicou spomedzi zariadení súkromného zriaďovateľa – Penta Hospitals Slovensko.
Transparentnosť tento rok hodnotili na základe 25 indikátorov. Patria sem napríklad dostupnosť a kvalita užitočných informácií pre verejnosť, ktoré nemocnice zobrazujú na svojich webových stránkach, prístup k zmluvám a faktúram, zverejnené informácie o hospodárení nemocníc, existencia dotazníkov spokojnosti pacientov a mnohé iné kritériá.
Rebríček nemocníc:
1. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 96,3%
2. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 93,3%
3. Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa 89,3%
4. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. (Penta Hospitals) 88,5%
5. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. (Penta Hospitals) 88,0%
6. Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. (Penta Hospitals) 87,8%
7. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 87,4%
8. Nemocnica Topoľčany, a.s. (Penta Hospitals) 87,2%
9. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. (Penta Hospitals) 87,0%
10. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín 86,5%
11. Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 86,3%
12. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. (Penta Hospitals) 86,2%
13. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica 86,1%
14. Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. (Penta Hospitals) 86,1%
15. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 86,0%
16. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov 85,8%
17. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 85,6%
18. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota (Penta Hospitals) 85,6%
19. Fakultná nemocnica Trnava 85,0%
20. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. (Penta Hospitals) 84,9%
21. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 84,9%
22. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 83,7%
23. Vranovská nemocnica, a.s., Vranov nad Topľou (Penta Hospitals) 83,1%
24. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 82,9%
25. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. (Penta Hospitals) 82,5%
26. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 82,3%
27. Kardiocentrum AGEL a.s., Košice-Šaca 82,1%
28. Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. 80,7%
29. Nemocnica Poprad, a.s. 80,7%
30. Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 80,5%
31. Nemocnica na okraji mesta, n.o., Partizánske (Penta Hospitals) 80,2%
32. Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 80,0%
33. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. 79,8%
34. Fakultná nemocnica Trenčín 79,1%
35. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košice 78,7%
36. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN 78,5%
37. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 78,4%
38. Nemocnica Snina s.r.o. 78,1%
39. Nemocnica AGEL Levice s.r.o. 77,9%
40. Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. 77,7%
41. NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov 76,3%
42. Univerzitná nemocnica Martin 76,1%
43. Nemocnica AGEL Levoča a.s. 75,9%
44. Fakultná nemocnica Nitra 75,2%
45. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 75,1%
46. Národný ústav detských chorôb, Bratislava 75,0%
47. Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 74,3%
48. Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom 74,1%
49. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava 74,0%
50. Univerzitná nemocnica Bratislava 73,6%
51. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 73,1%
52. Nemocnica Bory, Bratislava (Penta Hospitals) 71,6%
53. Národný onkologický ústav v Bratislave 70,7%
54. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 68,9%
55. Nemocničná a.s., Nemocnica Malacky 66,9%
56. Detská fakultná nemocnica Košice 66,7%
57. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. (AGEL) 66,5%
58. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 65,6%
59. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice 65,4%
60. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s. r. o., Bratislava 64,1%
61. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš 63,5%
62. Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. 63,3%
63. Regionálna nemocnica Sobrance n.o. 62,2%
64. Nemocnica s poliklinikou Myjava 61,4%
65. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 61,0%
66. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava 60,6%
67. Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. 59,1%
68. Kardiocentrum Nitra s.r.o. 58,2%
69. CINRE s.r.o., Bratislava (Penta Hospitals) 57,7%
70. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 56,9%
71. Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava 56,0%
72. Železničná nemocnica AGEL Košice 51,2%
73. Pro Vitae, n.o., všeobecná nemocnica Gelnica 37,9%
74. Hospitale, s.r.o., Nemocnica Šahy 23,8%
75. Gemerclinic, n.o., Hnúšťa 2,9% (pozn.: zariadenie nedisponuje webstránkou)