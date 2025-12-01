Kategórie
TASR
dnes 1. decembra 2025 o 8:23
Čas čítania 0:32

VIDEO: Maskovaní zlodeji ako z filmu vtrhli do zlatníctva v Bratislave. Ukradli vzácne šperky

VIDEO: Maskovaní zlodeji ako z filmu vtrhli do zlatníctva v Bratislave. Ukradli vzácne šperky
Zdroj: Facebook/ Polícia - Bratislavský kraj

Skupina maskovaných osôb v bielych overaloch vykradla v nedeľu večer klenotníctvo pri Zlatých pieskoch.

V nákupnom centre pri bratislavských Zlatých pieskoch ukradla v nedeľu skupina maskovaných osôb šperky. Polícia po nich pátra. Informovala o tom bratislavská krajská hovorkyňa Katarína Bartošová.

Polícia prijala oznámenie o krádeži po 18.00 h. „Do predajne vošlo šesť osôb oblečených v bielych overaloch so zahalenou tvárou, pričom jedna zostala pred predajňou. Pomocou sekier rozbili sklenené vitríny, z ktorých odcudzili šperky doposiaľ nezistenej hodnoty a následne z miesta utiekli,“ priblížila Bartošová.

Polícia žiada verejnosť, a to najmä ľudí, ktorí sa v čase incidentu nachádzali v nákupnom centre alebo jeho blízkom okolí, a mohli byť svedkami pohybu páchateľov, aby sa ozvali na telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti. Svedkovia mohli podľa policajtov vidieť, kde sa skupina osôb prezliekala, vyzliekala, prípadne či prišla alebo odchádzala na motorových vozidlách.

Súvisiace témy:
Krádež Polícia SR
