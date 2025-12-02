Prvý let plánujú na 31. marec v roku 2026.
Letecká spoločnosť Wizz Air spustí v nasledujúcom roku novú leteckú linku Košice - Rím. Na talianske najväčšie a ôsme najvyťaženejšie európske letisko Rím Fiumicino bude lietať dvakrát týždenne. Prvý let naplánovali na 31. marec 2026. Informuje o tom Letisko Košice na svojej webovej stránke.
Ako uviedol zástupca výkonného riaditeľa a člen predstavenstva letiska v Košiciach Tomáš Jančuš, o spojenie s Rímom sa snažili niekoľko rokov. „Spojenie Košice - Rím nie je len novou destináciou.“
„Je symbolom nášho rastúceho pôsobenia na Slovensku a našej viery v silu tohto trhu,“ dodala manažérka strategickej komunikácie leteckej spoločnosti Daniela Bergmane s tým, že táto priama linka otvára bránu z východného Slovenska do jedného z najikonickejších európskych miest.
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pripomenul, že vlani navštívilo východné Slovensko vyše 17 000 talianskych turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 52 percent. Pravidelná linka Košice - Rím podľa jeho slov predstavuje obrovský potenciál na ďalší rast.
Zároveň avizoval, že v tejto súvislosti pripravujú aj viaceré marketingové aktivity, ktoré by mali prispieť ekonomike v rámci celého odvetvia cestovného ruchu - od podnikateľov a ubytovateľov až po reštaurácie, sprievodcov či miestne služby.
„Pre Košice aj celý východ je nové spojenie s Rímom veľkým krokom vpred. Rozhodnutie spoločnosti Wizz Air ďalej investovať do Košíc jasne ukazuje potenciál regiónu rásť a priťahovať viac cestujúcich,“ skonštatoval minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).