Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 2. decembra 2025 o 15:12
Čas čítania 0:49

V Česku vypukla epidémia žltačky. Zomreli desiatky ľudí

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V Česku vypukla epidémia žltačky. Zomreli desiatky ľudí
Zdroj: TASR∕Roman Hanc

Najviac nakazených bolo v hlavnom meste českej republiky.

Od začiatku roka do 30. novembra sa v Česku podľa Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) nakazilo žltačkou typu A už 2880 ľudí. V súvislosti s nákazou tento rok zomrelo 31 ľudí, vlani to boli dvaja. Najviac nakazených je naďalej v hlavnom meste. 

Dosiaľ nahlásené prípady vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v roku 2025 významne prevyšujú priemerné aj maximálne počty hlásených prípadov v rokoch 2018 až 2024,“ podotkol SZÚ. Od predchádzajúcej správy k 16. novembru pribudlo 283 nakazených a dve úmrtia.

Väčšina z 31 zomrelých boli podľa ústavu osoby s rizikovým správaním alebo s chronickým ochorením pečene. SZÚ podotkol, že práve u týchto osôb môže mať VHA závažnejší až fatálny priebeh. Riziko závažného priebehu a úmrtia narastá tiež s vekom a oslabenou imunitou.

Žltačka sa vyskytuje vo všetkých vekových skupinách, pričom najviac ich je vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Nakazilo sa aj 14 detí do jedného roka. Najviac infikovaných je v Prahe (1251) a Stredočeskom kraji (443), najmenej v kraji Vysočina (28).

SZÚ pripomenul, že naposledy sa žltačka typu A vo vyššej miere v ČR vyskytla v 80. rokoch minulého storočia, keď sa počty prípadov pohybovali od 1500 do 3500 ročne. V 90. rokoch sa postupne znižovali. Vlani sa ochorením nakazilo 636 ľudí.

2. decembra 2025 o 10:35 Čas čítania 0:08 AKTUÁLNE: Slovenský hokejista Kukumberg je v umelom spánku po vážnej dopravnej nehode AKTUÁLNE: Slovenský hokejista Kukumberg je v umelom spánku po vážnej dopravnej nehode
2. decembra 2025 o 10:00 Čas čítania 2:15 Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. decembra 2025 o 9:37 Čas čítania 0:30 VIDEO: Opitý kolobežkár v Petržalke zámerne krížil cestu autobusu. Po zrážke skončil v nemocnici VIDEO: Opitý kolobežkár v Petržalke zámerne krížil cestu autobusu. Po zrážke skončil v nemocnici
žltačka
Zdroj: ÚVZ SR
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Česko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
dnes o 08:58
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
pred 3 hodinami
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
pred 3 hodinami
Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Vypočítajte si, o koľko si polepšíte vy
Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Vypočítajte si, o koľko si polepšíte vy
dnes o 07:46
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 06:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
dnes o 08:58
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
včera o 09:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
dnes o 07:46
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
včera o 07:42
Už o pár dní príde Coca-Cola kamión na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Už o pár dní príde Coca-Cola kamión na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
pred 3 hodinami
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
včera o 06:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
28. 11. 2025 12:36
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
pred 4 dňami
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
24. 11. 2025 18:24
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
pred 2 dňami
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
24. 11. 2025 11:40
Sociálna poisťovňa upozorňuje na deadline: Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na deadline: Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Lifestyle news
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím pred 3 hodinami
BAPE® x FOOTSHOP prináša poctivý streetwear. Spoluprácu so značkou, ktorú nosí Lil Wayne, A$AP Rocky či Wiz Khalifa chceš mať dnes o 14:39
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejších tvorcov módy. Dizajnérom roka sa stal riaditeľ Dioru dnes o 13:32
Katarínu Knechtovú na koncerte chránila polícia. Objavil sa stalker, ktorý ju dlhodobo obťažuje dnes o 12:45
Slovenská univerzita sa zaradila medzi TOP biznis školy sveta. Fakultu managementu UK ocenili v zahraničí dnes o 10:55
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok a bude plný zaujímavých spoluprác dnes o 10:11
Taylor Swift zverejnila trailer k špeciálu The Final Show. Súčasťou bude aj predtým nevydaný set The Tortured Poets Department dnes o 09:26
Mladý jazdec F1 čelí vyhrážkam smrťou. Za chybu v jazde sa do Kimiho Antonelliho pustili fanúšikovia Red Bullu včera o 16:19
VIDEO: Nebezpečné scény z Tatier. Turisti masovo ignorujú zákaz vstupu na ľad včera o 15:21
Tomáš Maštalír prekvapil radikálne novým vzhľadom. Konečne si mohol dovoliť takúto zmenu včera o 14:38
Slovensko Všetko
Polícia zadržala 34-ročnú ženu pre obchodovanie s deťmi. Údajne zneužívala maloleté dievča
pred 33 minútami
Polícia zadržala 34-ročnú ženu pre obchodovanie s deťmi. Údajne zneužívala maloleté dievča
Hrozí jej trest odňatia slobody na 12 až 20 rokov.
Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Vypočítajte si, o koľko si polepšíte vy
pred 3 hodinami
Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Vypočítajte si, o koľko si polepšíte vy
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
dnes o 13:56
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
44 staníc na mesiac úplne zadarmo: Televízny operátor si pre zákazníkov pripravil príjemný vianočný darček
dnes o 14:32
44 staníc na mesiac úplne zadarmo: Televízny operátor si pre zákazníkov pripravil príjemný vianočný darček
Už je známe, kedy začnú Slovákom chodiť na účet 13. dôchodky. Mnohí majú dôvod na radosť
dnes o 11:54
Už je známe, kedy začnú Slovákom chodiť na účet 13. dôchodky. Mnohí majú dôvod na radosť
Slovák vyhral v lotérii stovky tisíc eur. 10 rokov nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
dnes o 12:30
Slovák vyhral v lotérii stovky tisíc eur. 10 rokov nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
pred 3 dňami
Slovensko znova kleslo v rebríčku priemernej výšky ročnej mzdy. Predbehlo nás už aj Rumunsko
24. 11. 2025 5:55
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Zahraničie Všetko
NATO zvažuje agresívnejšiu reakciu proti Rusku. Dôležitý admirál volá po reakcii
včera o 10:06
NATO zvažuje agresívnejšiu reakciu proti Rusku. Dôležitý admirál volá po reakcii
včera o 11:26
Riaditeľa Správy železníc v Česku odvolali. Mal doma 80 miliónov korún v hotovosti
pred 2 dňami
VIDEO: Rodinné stretnutie v Kalifornii sa zmenilo na tragédiu. Pri streľbe zahynuli štyria ľudia a desať ďalších utrpelo zranenia
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
dnes o 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
včera o 09:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
včera o 07:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia