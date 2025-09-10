Prvé rušenia prídu už v októbri tohto roka.
Maďarský dopravca Wizz Air oznámil výraznú zmenu svojej stratégie. Po rokoch postupne ukončí prevádzku viacerých liniek z Viedne a presunie časť aktivít do Bratislavy, kde otvorí novú základňu a spustí trinásť nových spojení. Aerolinky to zdôvodňujú tým, že sa chcú viac sústrediť na región strednej a východnej Európy. Ten považujú za stabilnejší trh s lepšími vyhliadkami do budúcnosti, informuje Wizz Air na sociálnej sieti.
Prvé obmedzenia prídu už tento rok, lety do Bilbaa a Londýna budú z viedenského letiska premávať len do 26. októbra 2025. Väčšina ďalších destinácií, medzi nimi Barcelona, Tirana, Malaga, Nice, Larnaka, Podgorica, Ammán, Hurghada či Tenerife, zostane v ponuke do 15. marca 2026. Po tomto dátume ich už cestujúci z Viedne nenájdu v letovom poriadku.
Podľa spoločnosti by však cestujúci nemali prísť o atraktívne spojenia. Presun aktivít do Bratislavy má priniesť nové možnosti, keďže z hlavného mesta Slovenska začne Wizz Air prevádzkovať viacero zaujímavých liniek, ktoré majú rozšíriť ponuku pre celý región.