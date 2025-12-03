Zadržanú trojicu medzičasom prepustili z väzby.
Niekdajšiu vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a rektorku belgickej univerzity College of Europe Federicu Mogheriniovú obvinili z podvodu pri verejnom obstarávaní, korupcie, konfliktu záujmov a porušenia služobného tajomstva, oznámila v stredu Európska prokuratúra. Mogheriniovú zároveň prepustili z väzby, pretože podľa prokuratúry nehrozí riziko úteku.
Zadržali troch ľudí
Vyšetrovanie, ktoré vedie Európska prokuratúra, sa týka podozrenia z podvodu súvisiaceho s odbornou prípravou mladých diplomatov financovanou EÚ. V tejto súvislosti vykonala belgická polícia v utorok razie na College of Europe v Bruggách a bruselskom sídle Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), čo je diplomatická zložka EÚ.
Pri zásahoch zadržali dovedna troch ľudí - Mogheriniovú, manažéra College of Europe a tiež bývalého generálneho tajomníka ESVČ a talianskeho diplomata Stefana Sannina, uviedli predtým médiá.
Európska prokuratúra vo svojom stredajšom vyhlásení nespomína žiadne mená, uvádza iba, že voči „rektorke a vedúcemu pracovníkovi College of Europe v Bruggách, ako aj vysokopostavenému predstaviteľovi Európskej komisie“, boli po výsluchu políciou oficiálne vznesené obvinenia, ktoré sa týkajú „podvodov pri verejnom obstarávaní a korupcie, konfliktu záujmov a porušenia profesijného tajomstva“.
Predmetom vyšetrovania je projekt Diplomatická akadémia EÚ, ktorú spustili ako pilotný program v roku 2022 a oficiálne zriadili v máji minulého roka. Ide o deväťmesačný vzdelávací program pre začínajúcich diplomatov z členských štátov Únie, ktorý ESVČ po verejnej súťaži zadala College of Europe na obdobie rokov 2021 a 2022. Cieľom prokuratúry je zistiť, či bola táto verejná súťaž na usporiadanie diplomatickej akadémie zmanipulovaná v prospech College of Europe.
Prípad by mohol prerásť do rozsiahlej krízy
Zadržanú trojicu z väzby prepustili - podľa prokuratúry u nej nehrozí riziko úteku. Bližšie informácie Európska prokuratúra neposkytla, zdôraznila však, že každá osoba má právo na prezumpciu neviny, pokiaľ jej vinu nepreukážu príslušné belgické súdy.
Tento prípad by podľa magazínu Politico mohol prerásť do rozsiahlej krízy Európskej komisie na čele s predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou. Jej kritici už začali vyzývať na vyvolanie štvrtého hlasovania o vyslovení nedôvery.