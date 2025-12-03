Spoločnosť priznala, že na projekte finančne prerobila.
Ryanair oznámil, že od 28. novembra končí skúšobný program Prime, ktorý fungoval 8 mesiacov. Existujúcich 55 000 členov Prime bude môcť ďalej využívať svoje mesačné zľavy až do októbra 2026, no noví zákazníci sa už po tomto dátume nemôžu registrovať. Informuje o tom letecká spoločnosť na svojom webe.
Marketingový riaditeľ Dara Brady uviedol, že zákazníci dlhodobo žiadali členský program. Ten firme priniesol 4,4 milióna eur, ale na zľavách poskytol už vyše 6 miliónov eur, takže bol pre spoločnosť stratový. Pri danom počte členov sa podľa Ryanairu neopláca pripravovať každý mesiac exkluzívne akcie.
Brady poďakoval všetkým členom Prime a dodal, že si svoje výhody užijú až do konca svojho 12-mesačného členstva. Ryanair sa chce naďalej sústrediť hlavne na to, aby všetkým cestujúcim, a nielen malej skupine členov, ponúkal najnižšie ceny v Európe.