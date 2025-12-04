Nový portál má pacientom umožniť rýchlu a jednoduchú kontrolu, či ich lekár spĺňa zákonné podmienky.
Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) upozorňuje na nelegálnu zubnú prax a spúšťa portál overzubara.sk, kde si pacienti môžu overiť, či má ich ošetrujúci lekár oprávnenie poskytovať stomatologickú starostlivosť. Prezident SKZL Igor Moravčík zdôraznil, že komora má morálnu povinnosť chrániť pacientov a zabezpečiť, aby boli ošetrení kvalifikovaným odborníkom.
Hrozí poškodenie zdravia pacienta
Nelegálna prax podľa Moravčíka zahŕňa osoby bez ukončeného vysokoškolského vzdelania zubného lekára alebo bez potrebného špecializačného štúdia, ktoré je potrebné na čelustnoortopedické ošetrenia či maxilofaciálnu chirurgiu. Takéto prípady predstavujú vysoké riziko poškodenia zdravia pacienta a pri ich výkone neexistuje možnosť reklamácie ani sťažnosti, pretože osoba nie je registrovaná ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
Moravčík upozornil, že problém nelegálnej praxe nie je len slovenský, ale celosvetový. Rovnako sa týka aj zahraničných lekárov, ktorí ešte nemajú uznané vzdelanie v SR. Títo stomatológovia môžu vykonávať dočasnú stáž len pod priamym dohľadom kvalifikovaného lekára a musia byť registrovaní na ministerstve zdravotníctva.
Pacientom SKZL odporúča, aby si vždy overili, kto ich ošetruje. Registrovaní zubní lekári podľa komory spĺňajú všetky predpoklady na bezpečné a kvalitné ošetrenie, a ich stav možno skontrolovať aj v systéme eVÚC. Nový portál má pacientom umožniť rýchlu a jednoduchú kontrolu, či ich lekár spĺňa zákonné podmienky.