Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 4. decembra 2025 o 14:39
Čas čítania 0:47

Slováci si môžu online overiť svojich zubárov. Nový portál má eliminovať nelegálnu zubársku prax

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slováci si môžu online overiť svojich zubárov. Nový portál má eliminovať nelegálnu zubársku prax
Zdroj: Pexels/Karolina Grabowska

Nový portál má pacientom umožniť rýchlu a jednoduchú kontrolu, či ich lekár spĺňa zákonné podmienky.

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) upozorňuje na nelegálnu zubnú prax a spúšťa portál overzubara.sk, kde si pacienti môžu overiť, či má ich ošetrujúci lekár oprávnenie poskytovať stomatologickú starostlivosť. Prezident SKZL Igor Moravčík zdôraznil, že komora má morálnu povinnosť chrániť pacientov a zabezpečiť, aby boli ošetrení kvalifikovaným odborníkom.

Hrozí poškodenie zdravia pacienta

Nelegálna prax podľa Moravčíka zahŕňa osoby bez ukončeného vysokoškolského vzdelania zubného lekára alebo bez potrebného špecializačného štúdia, ktoré je potrebné na čelustnoortopedické ošetrenia či maxilofaciálnu chirurgiu. Takéto prípady predstavujú vysoké riziko poškodenia zdravia pacienta a pri ich výkone neexistuje možnosť reklamácie ani sťažnosti, pretože osoba nie je registrovaná ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Moravčík upozornil, že problém nelegálnej praxe nie je len slovenský, ale celosvetový. Rovnako sa týka aj zahraničných lekárov, ktorí ešte nemajú uznané vzdelanie v SR. Títo stomatológovia môžu vykonávať dočasnú stáž len pod priamym dohľadom kvalifikovaného lekára a musia byť registrovaní na ministerstve zdravotníctva.

Pacientom SKZL odporúča, aby si vždy overili, kto ich ošetruje. Registrovaní zubní lekári podľa komory spĺňajú všetky predpoklady na bezpečné a kvalitné ošetrenie, a ich stav možno skontrolovať aj v systéme eVÚC. Nový portál má pacientom umožniť rýchlu a jednoduchú kontrolu, či ich lekár spĺňa zákonné podmienky.

4. decembra 2025 o 12:24 Čas čítania 0:24 Pellegrini sa vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie Pellegrini sa vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie
4. decembra 2025 o 11:39 Čas čítania 1:45 Domácnosti v roku 2026 pocítia rast cien energií. O koľko stúpnu? Domácnosti v roku 2026 pocítia rast cien energií. O koľko stúpnu?
4. decembra 2025 o 9:15 Čas čítania 0:35 Machala chce brániť slovenčinu novým zákonom. Poslovenčil by napríklad slogan „Just do it“, vraj by mu dal za pravdu aj Štúr Machala chce brániť slovenčinu novým zákonom. Poslovenčil by napríklad slogan „Just do it“, vraj by mu dal za pravdu aj Štúr
zuby, zubár
Zdroj: Pexels/Karolina Grabowska
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
dnes o 05:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
včera o 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
dnes o 12:54
„Ja vám dám sleyády,“ odkazuje Naď. Demokrati podali trestné oznámenie
„Ja vám dám sleyády,“ odkazuje Naď. Demokrati podali trestné oznámenie
včera o 05:55
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
pred 3 hodinami
Materská a rodičovská dovolenka sa budú počítať do dôchodku. Zmena začne platiť od roku 2026
Materská a rodičovská dovolenka sa budú počítať do dôchodku. Zmena začne platiť od roku 2026
včera o 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
dnes o 05:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
včera o 15:13
Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií
Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií
včera o 10:17
Tragédia v Bratislave: Počas koncertu zomrel jeden z fanúšikov
Tragédia v Bratislave: Počas koncertu zomrel jeden z fanúšikov
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
včera o 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
28. 11. 2025 12:36
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
28. 11. 2025 19:41
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
30. 11. 2025 13:31
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
pred 2 dňami
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Lifestyle news
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom pred hodinou
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa pred 3 hodinami
Video: Piata séria Emily in Paris prináša novú rímsku zápletku. Talianske teplo nie je také prívetivé, ako sa zdá dnes o 13:03
Poznáme Osobnosť roka 2025. Atlétka Emma Zapletalová predviedla tento rok najsilnejší comeback dnes o 12:06
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí dnes o 11:15
Opitý medvedík si spravil vlastnú párty v obchode s alkoholom. Ochranári ho museli nechať vytriezvieť dnes o 10:28
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria dnes o 09:38
Prvý rozsudok v prípade smrti Matthewa Perryho. Jeden z obvinených lekárov dostal dva a pol roka väzenia dnes o 08:31
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách včera o 16:22
Calin vo vypredanej pražskej O2 arene predviedol show, na ktorú tak skoro nezabudneme. Toto sú top momenty z oboch večerov včera o 15:31
Slovensko Všetko
VIDEO: „Slayáda“ zatiaľ nebude. Štát reaguje na novú kauzu, ktorá sa týka influencerky Emy Lacovej
pred 54 minútami
VIDEO: „Slayáda“ zatiaľ nebude. Štát reaguje na novú kauzu, ktorá sa týka influencerky Emy Lacovej
Hodnotu outletu určoval znalec, ktorý je spájaný s pochybnými štátnymi obchodmi.
„Ja vám dám sleyády,“ odkazuje Naď. Demokrati podali trestné oznámenie
dnes o 12:54
„Ja vám dám sleyády,“ odkazuje Naď. Demokrati podali trestné oznámenie
AKTUÁLNE ZO ŽILINY: V centre unikla neznáma látka. V nemocnici skončili už tri osoby
pred hodinou
AKTUÁLNE ZO ŽILINY: V centre unikla neznáma látka. V nemocnici skončili už tri osoby
AKTUÁLNE: V Žiline vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dvaja ľudia skončili v nemocnici
dnes o 10:02
AKTUÁLNE: V Žiline vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dvaja ľudia skončili v nemocnici
Šéf Volkswagenu prišiel s vážnym oznamom. Do roku 2030 prepustia 35 000 zamestnancov
dnes o 10:44
Šéf Volkswagenu prišiel s vážnym oznamom. Do roku 2030 prepustia 35 000 zamestnancov
Machala chce brániť slovenčinu novým zákonom. Poslovenčil by napríklad slogan „Just do it“, vraj by mu dal za pravdu aj Štúr
dnes o 09:15
Machala chce brániť slovenčinu novým zákonom. Poslovenčil by napríklad slogan „Just do it“, vraj by mu dal za pravdu aj Štúr
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
24. 11. 2025 5:55
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
pred 2 dňami
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
pred 3 dňami
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
pred 3 dňami
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia