Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 7. decembra 2025 o 11:11
Čas čítania 1:06

Musk navrhuje rozpustenie EÚ. Posťažoval sa na sociálnej sieti v reakcii na pokutu od Európskej komisie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Musk navrhuje rozpustenie EÚ. Posťažoval sa na sociálnej sieti v reakcii na pokutu od Európskej komisie
Zdroj: TASR/AP

Pokuta od Európskej komisie je v hodnote 120 miliónov.

Americký miliardár Elon Musk v sobotu navrhol rozpustenie Európskej únie a „vrátenie suverenity“ európskym štátom. Vyjadril sa tak krátko po tom, čo Európska komisia (EK) uložila Muskovej sociálnej sieti X pokutu vo výške 120 miliónov eur pre porušovanie pravidiel o transparentnosti. Informujeme o tom na základe správy agentúry DPA.

EÚ by mala byť zrušená a suverenita by sa mala vrátiť jednotlivým krajinám, aby vlády mohli lepšie zastupovať svojich občanov,“ napísal Musk na X. „Byrokracia EÚ pomaly dusí Európu k smrti,“ uviedol miliardár pôsobiaci v USA. Príspevok o rozpustení EÚ Musk „pripol“ na začiatok svojho profilu na X. Je preto prvým, ktorý jeho návštevníci uvidia.

V útokoch na EÚ Musk pokračoval aj v sérii ďalších príspevkov, v ktorých ju obvinil z cenzúry a vyzval Spojené štáty, aby na Úniu uvalili sankcie. EK v piatok uložila X pokutu ako prvej spoločnosti na základe nariadenia o digitálnych službách (DSA).

Medzi porušenia patrí klamlivý dizajn modrej ikony, nedostatočná transparentnosť reklamného archívu a neposkytnutie prístupu k verejným údajom pre výskumníkov,“ píše sa vo vyhlásení výkonného orgánu EÚ. Sankcii voči X zo strany EK predchádzalo dvojročné vyšetrovanie v rámci nariadenia DSA, ktoré vyžaduje, aby internetové platformy vynakladali väčšie úsilie na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu.

Pokuta je podľa Muska útokom zo strany „zahraničnej vlády na všetky americké technologické platformy a americký ľud“. Miliardár neuviedol, či proti rozhodnutiu podnikne právne kroky.

Muskov návrh na rozpustenie EÚ privítal ruský exprezident Dmitrij Medvedev. „Presne tak,“ odpovedal na Muskov príspevok. Muska podporil aj vyjednávač a šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev. Na X napísal, že EÚ sa snaží o zavedenie cenzúry. Sociálna sieť X a rada ďalších je pritom v Rusku zakázaná.

7. decembra 2025 o 9:16 Čas čítania 0:35 Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
7. decembra 2025 o 8:30 Čas čítania 0:45 Na Slovensku rýchlo rastie výskyt ovčích kiahní. Lekár prezradil, na čo si treba dávať najväčší pozor Na Slovensku rýchlo rastie výskyt ovčích kiahní. Lekár prezradil, na čo si treba dávať najväčší pozor
7. decembra 2025 o 7:57 Čas čítania 0:32 Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Elon Musk
Elon Musk Zdroj: FOTO TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Pokuty Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:03
Odborníci odhadujú, čo sa bude diať s hypotékami na Slovensku. Pre mnohých nemajú dobré správy
Odborníci odhadujú, čo sa bude diať s hypotékami na Slovensku. Pre mnohých nemajú dobré správy
včera o 15:21
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
dnes o 07:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
3. 12. 2025 5:55
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
1. 12. 2025 6:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
včera o 16:03
Odborníci odhadujú, čo sa bude diať s hypotékami na Slovensku. Pre mnohých nemajú dobré správy
Odborníci odhadujú, čo sa bude diať s hypotékami na Slovensku. Pre mnohých nemajú dobré správy
včera o 15:21
Správy o úmrtí Oľgy Feldekovej potvrdil jej syn. Vysvetlil aj rozporuplné vyjadrenia Ľubomíra Feldeka
Správy o úmrtí Oľgy Feldekovej potvrdil jej syn. Vysvetlil aj rozporuplné vyjadrenia Ľubomíra Feldeka
včera o 15:21
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
Po celom Slovensku sa šíri predvianočný podvod. Ľahko môžeš prísť o peniaze
Po celom Slovensku sa šíri predvianočný podvod. Ľahko môžeš prísť o peniaze
včera o 13:22
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
pred 3 dňami
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
1. 12. 2025 6:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
3. 12. 2025 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
2. 12. 2025 17:14
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
30. 11. 2025 13:31
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
2. 12. 2025 8:58
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Lifestyle news
Dievča z ikonickej reklamy na Kofolu zdieľala vianočné posolstvo: „Chcem prestať utekať pred vlastným osobným diviakom,“ hovorí pred 3 hodinami
Calin oslavuje veľký úspech. Na Spotify ho teraz počúva milión ľudí mesačne dnes o 10:30
GALÉRIA: Kúzlo vianočnej Prahy očarilo aj Hollywood, po uliciach sa prechádzala Julia Roberts dnes o 09:20
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy dnes o 08:05
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v základoch z tvrdých bás včera o 11:09
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson? včera o 09:32
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu? včera o 09:30
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti včera o 08:23
Total War sa vracia do stredoveku: Po 17 rokoch prichádza MEDIEVAL III, na hru si však poriadne počkáme pred 2 dňami
Seriálová Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
Reagujú tak na mnohopočetné incidenty s balónmi.
V USA našli pozostatky muža pôvodom zo Slovenska. Verejnosť žiadajú o pomoc pri identifikácii
pred 2 dňami
V USA našli pozostatky muža pôvodom zo Slovenska. Verejnosť žiadajú o pomoc pri identifikácii
PRIESKUM: Strach z vojny s Ruskom rastie v celej EÚ. Pozri si, ako jednotlivé krajiny hodnotia riziko
pred 3 dňami
PRIESKUM: Strach z vojny s Ruskom rastie v celej EÚ. Pozri si, ako jednotlivé krajiny hodnotia riziko
Štáty EÚ chcú technickú kontrolu starších áut každé dva roky. Na tomto sa dohodli
pred 2 dňami
Štáty EÚ chcú technickú kontrolu starších áut každé dva roky. Na tomto sa dohodli
V Česku evakuujú stovky žiakov. Na škole zasahuje pyrotechnik
3. 12. 2025 13:53
V Česku evakuujú stovky žiakov. Na škole zasahuje pyrotechnik
Zlodej na Novom Zélande prehltol známy diamantový prívesok. Poznáš ho z populárnej filmovej série
pred 3 dňami
Zlodej na Novom Zélande prehltol známy diamantový prívesok. Poznáš ho z populárnej filmovej série
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Ekonomika Všetko
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
dnes o 07:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
1. 12. 2025 7:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia