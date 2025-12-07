Pokuta od Európskej komisie je v hodnote 120 miliónov.
Americký miliardár Elon Musk v sobotu navrhol rozpustenie Európskej únie a „vrátenie suverenity“ európskym štátom. Vyjadril sa tak krátko po tom, čo Európska komisia (EK) uložila Muskovej sociálnej sieti X pokutu vo výške 120 miliónov eur pre porušovanie pravidiel o transparentnosti. Informujeme o tom na základe správy agentúry DPA.
„EÚ by mala byť zrušená a suverenita by sa mala vrátiť jednotlivým krajinám, aby vlády mohli lepšie zastupovať svojich občanov,“ napísal Musk na X. „Byrokracia EÚ pomaly dusí Európu k smrti,“ uviedol miliardár pôsobiaci v USA. Príspevok o rozpustení EÚ Musk „pripol“ na začiatok svojho profilu na X. Je preto prvým, ktorý jeho návštevníci uvidia.
V útokoch na EÚ Musk pokračoval aj v sérii ďalších príspevkov, v ktorých ju obvinil z cenzúry a vyzval Spojené štáty, aby na Úniu uvalili sankcie. EK v piatok uložila X pokutu ako prvej spoločnosti na základe nariadenia o digitálnych službách (DSA).
„Medzi porušenia patrí klamlivý dizajn modrej ikony, nedostatočná transparentnosť reklamného archívu a neposkytnutie prístupu k verejným údajom pre výskumníkov,“ píše sa vo vyhlásení výkonného orgánu EÚ. Sankcii voči X zo strany EK predchádzalo dvojročné vyšetrovanie v rámci nariadenia DSA, ktoré vyžaduje, aby internetové platformy vynakladali väčšie úsilie na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu.
Pokuta je podľa Muska útokom zo strany „zahraničnej vlády na všetky americké technologické platformy a americký ľud“. Miliardár neuviedol, či proti rozhodnutiu podnikne právne kroky.
Muskov návrh na rozpustenie EÚ privítal ruský exprezident Dmitrij Medvedev. „Presne tak,“ odpovedal na Muskov príspevok. Muska podporil aj vyjednávač a šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev. Na X napísal, že EÚ sa snaží o zavedenie cenzúry. Sociálna sieť X a rada ďalších je pritom v Rusku zakázaná.