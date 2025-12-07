Na Slovensku vakcína proti ovčím kiahňam nie je povinná, len sa odporúča.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nahlásil za minulý týždeň 178 prípadov ovčích kiahní. Proti tomuto ochoreniu je dostupná vakcína, tá však na Slovensku nie je povinná, iba sa odporúča, informuje STVR.
Podľa ÚVZ SR sa výskyt kiahní v jednotlivých ročných obdobiach zintenzívňuje. „Typické sú epidémie v detských kolektívoch, v lete sa vyskytujú menej, v zime viac. V prebiehajúcom zimnom období sa chorobnosť u detí môže zvyšovať,“ prezradila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.
Lekári radia a upozorňujú na riziko
Pediater Martin Matejka vysvetlil, ako ochorenie postupuje: „Až sekundárne, ku koncu tohto ochorenia, ktoré sa prejaví nádchou, soplíkom a bolesťou hlavy, sa vyhádžu na koži tie typické vyrážky, ktoré už poznáme ako ovčie kiahne. A tieto ešte v pľuzgieroch tiež obsahujú vírus. Preto je dôležité, aby bolo dieťatko dostatočne preliečené.“
Pediater neodporúča deti zámerne vystavovať ochoreniu, aby ho prekonali prirodzenou cestou. Najbezpečnejším variantom je očkovanie.
„Sme opakovane svedkami aj ťažších priebehov, pretože v tých ťažších priebehoch môžu deti dostať zápal pľúc. Určite by som odporúčal radšej deti zaočkovať. Máme vakcínu, ktorá sa podáva v dvoch dávkach. A určite je to lepšie, pretože imunita je robustná a dlhodobá,“ povedal.