Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 7. decembra 2025 o 8:30
Čas čítania 0:45

Na Slovensku rýchlo rastie výskyt ovčích kiahní. Lekár prezradil, na čo si treba dávať najväčší pozor

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Na Slovensku rýchlo rastie výskyt ovčích kiahní. Lekár prezradil, na čo si treba dávať najväčší pozor
Zdroj: EASYFOTO TASR/Miroslava Mlynárová

Na Slovensku vakcína proti ovčím kiahňam nie je povinná, len sa odporúča.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nahlásil za minulý týždeň 178 prípadov ovčích kiahní. Proti tomuto ochoreniu je dostupná vakcína, tá však na Slovensku nie je povinná, iba sa odporúča, informuje STVR.

Podľa ÚVZ SR sa výskyt kiahní v jednotlivých ročných obdobiach zintenzívňuje. „Typické sú epidémie v detských kolektívoch, v lete sa vyskytujú menej, v zime viac. V prebiehajúcom zimnom období sa chorobnosť u detí môže zvyšovať,“ prezradila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Lekári radia a upozorňujú na riziko

Pediater Martin Matejka vysvetlil, ako ochorenie postupuje: „Až sekundárne, ku koncu tohto ochorenia, ktoré sa prejaví nádchou, soplíkom a bolesťou hlavy, sa vyhádžu na koži tie typické vyrážky, ktoré už poznáme ako ovčie kiahne. A tieto ešte v pľuzgieroch tiež obsahujú vírus. Preto je dôležité, aby bolo dieťatko dostatočne preliečené.“

Pediater neodporúča deti zámerne vystavovať ochoreniu, aby ho prekonali prirodzenou cestou. Najbezpečnejším variantom je očkovanie.

Sme opakovane svedkami aj ťažších priebehov, pretože v tých ťažších priebehoch môžu deti dostať zápal pľúc. Určite by som odporúčal radšej deti zaočkovať. Máme vakcínu, ktorá sa podáva v dvoch dávkach. A určite je to lepšie, pretože imunita je robustná a dlhodobá,“ povedal.

7. decembra 2025 o 7:57 Čas čítania 0:32 Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
7. decembra 2025 o 7:16 Čas čítania 0:55 Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
7. decembra 2025 o 6:30 Čas čítania 1:08 PRIESKUM: Slováci šetria na jedle. Kvalitu obmedzuje už takmer tretina ľudí PRIESKUM: Slováci šetria na jedle. Kvalitu obmedzuje už takmer tretina ľudí
kiahne
Zdroj: TASR/DPA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Choroby Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:03
Odborníci odhadujú, čo sa bude diať s hypotékami na Slovensku. Pre mnohých nemajú dobré správy
Odborníci odhadujú, čo sa bude diať s hypotékami na Slovensku. Pre mnohých nemajú dobré správy
včera o 15:21
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
dnes o 07:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
3. 12. 2025 5:55
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
1. 12. 2025 6:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
včera o 16:03
Odborníci odhadujú, čo sa bude diať s hypotékami na Slovensku. Pre mnohých nemajú dobré správy
Odborníci odhadujú, čo sa bude diať s hypotékami na Slovensku. Pre mnohých nemajú dobré správy
včera o 15:21
Správy o úmrtí Oľgy Feldekovej potvrdil jej syn. Vysvetlil aj rozporuplné vyjadrenia Ľubomíra Feldeka
Správy o úmrtí Oľgy Feldekovej potvrdil jej syn. Vysvetlil aj rozporuplné vyjadrenia Ľubomíra Feldeka
včera o 15:21
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
Po celom Slovensku sa šíri predvianočný podvod. Ľahko môžeš prísť o peniaze
Po celom Slovensku sa šíri predvianočný podvod. Ľahko môžeš prísť o peniaze
včera o 13:22
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
pred 3 dňami
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
1. 12. 2025 6:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
3. 12. 2025 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
2. 12. 2025 17:14
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
30. 11. 2025 13:31
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
2. 12. 2025 8:58
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Lifestyle news
Dievča z ikonickej reklamy na Kofolu zdieľala vianočné posolstvo: „Chcem prestať utekať pred vlastným osobným diviakom,“ hovorí pred 3 hodinami
Calin oslavuje veľký úspech. Na Spotify ho teraz počúva milión ľudí mesačne dnes o 10:30
GALÉRIA: Kúzlo vianočnej Prahy očarilo aj Hollywood, po uliciach sa prechádzala Julia Roberts dnes o 09:20
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy dnes o 08:05
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v základoch z tvrdých bás včera o 11:09
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson? včera o 09:32
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu? včera o 09:30
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti včera o 08:23
Total War sa vracia do stredoveku: Po 17 rokoch prichádza MEDIEVAL III, na hru si však poriadne počkáme pred 2 dňami
Seriálová Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Slovensko čaká veľká zmena v dedení. Poručiteľ bude môcť určiť, kto z rodiny nedostane nič
pred 9 minútami
Slovensko čaká veľká zmena v dedení. Poručiteľ bude môcť určiť, kto z rodiny nedostane nič
Nový Občiansky zákonník má priniesť zásadné zmeny v dedení vrátane negatívneho závetu, ktorý umožní vylúčiť z dedičstva konkrétnu osobu bez uvedenia dôvodu.
TV JOJ ruší veľkú časť bezplatného vysielania. Dotkne sa to týchto domácností
pred hodinou
TV JOJ ruší veľkú časť bezplatného vysielania. Dotkne sa to týchto domácností
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
dnes o 09:16
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
Zamestnancom hrozí prepúšťanie, kinám výrazné straty. Odbory protestujú proti prevzatiu Warner Bros spoločnosťou Netflix
pred 43 minútami
Zamestnancom hrozí prepúšťanie, kinám výrazné straty. Odbory protestujú proti prevzatiu Warner Bros spoločnosťou Netflix
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
dnes o 07:57
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, čo radí odborník?
dnes o 09:54
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, čo radí odborník?
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Ekonomika Všetko
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
dnes o 07:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
1. 12. 2025 7:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia