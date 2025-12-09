Oznámila to jedna z najznámejších predajní potravín na Slovensku.
TESCO STORES SR zistilo, že jeden z čajových výrobkov má prekročené povolené množstvo pesticídov. Výrobok sťahuje z predaja a zákazníkom, ktorí si čaj zakúpili, vrátia plnú hodnotu výrobku.
Ide o porciovaný čierny čaj s hmotnosťou 100 g. Presnejšie, je to výrobok s EAN kódom 5051007137621 a šaržou LOT L 3629, číslo 1, číslo 149.
Tesco sa ospravedlňuje za vzniknutú situáciu a ďakuje zákazníkom za pochopenie.
Európska únia má v pláne sprísniť kontroly dovážaných potravinárskych výrobkov s cieľom zistiť, či obsahujú obzvlášť škodlivé pesticídy, ktoré sú v bloku zakázané.Cieľom je chrániť spotrebiteľov v EÚ pred týmito látkami.
