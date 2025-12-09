Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 9. decembra 2025 o 18:19
Čas čítania 0:23

Tesco sťahuje z predaja nevyhovujúci produkt. Obsahuje prekročené povolené množstvo pesticídov

Tesco sťahuje z predaja nevyhovujúci produkt. Obsahuje prekročené povolené množstvo pesticídov
Zdroj: Unsplash / Manki Kim

Oznámila to jedna z najznámejších predajní potravín na Slovensku.

TESCO STORES SR zistilo, že jeden z čajových výrobkov má prekročené povolené množstvo pesticídov. Výrobok sťahuje z predaja a zákazníkom, ktorí si čaj zakúpili, vrátia plnú hodnotu výrobku.

Ide o porciovaný čierny čaj s hmotnosťou 100 g. Presnejšie, je to výrobok s EAN kódom 5051007137621 a šaržou LOT L 3629, číslo 1, číslo 149.

Tesco sa ospravedlňuje za vzniknutú situáciu a ďakuje zákazníkom za pochopenie.

Európska únia má v pláne sprísniť kontroly dovážaných potravinárskych výrobkov s cieľom zistiť, či obsahujú obzvlášť škodlivé pesticídy, ktoré sú v bloku zakázané.Cieľom je chrániť spotrebiteľov v EÚ pred týmito látkami.

9. decembra 2025 o 14:58 Čas čítania 0:32 Vianoce na Slovensku budú drahšie. Analýza ukázala, za ktoré potraviny si priplatíme Vianoce na Slovensku budú drahšie. Analýza ukázala, za ktoré potraviny si priplatíme
9. decembra 2025 o 14:19 Čas čítania 0:44 Po Bratislave chodia falošní smetiari. Cielia najmä na jednu skupinu ľudí, môžeš ich jednoducho rozoznať Po Bratislave chodia falošní smetiari. Cielia najmä na jednu skupinu ľudí, môžeš ich jednoducho rozoznať
9. decembra 2025 o 13:06 Čas čítania 0:14 AKTUÁLNE: Koalícia zrušila Úrad na ochranu oznamovateľov. Vytvorí novú inštitúciu AKTUÁLNE: Koalícia zrušila Úrad na ochranu oznamovateľov. Vytvorí novú inštitúciu
Tradičné srílanské čaje z plantáží.
Tradičné srílanské čaje z plantáží. Zdroj: Refresher/Jana Chovancová
