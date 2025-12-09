Poukázala na to analýza XTB spolu s ich analytikom Matejom Bajzlíkom.
Vianoce na Slovensku budú zase drahšie. Priplatíme si aj za vianočné pečenie, ako ukazuje analýza XTB. Modelový košík základných surovín, ktorý v októbri 2024 stál 28,04 eura, vychádza v októbri 2025 už na 29,40 eura. Predstavuje to nárast o 4,85 %, čo je viac, než aktuálna potravinová inflácia, pohybujúca sa okolo 3,5 %.
Podľa Mateja Bajzlíka, externého experta k analýze XTB, sa na Slovensku zdražujú potraviny hlavne kvôli externým a interným faktorom.
Medzi externé patrí rast cien energií a globálny vývoj na burzových cenách rôznych komodít. Interný faktor je práve začínajúca konsolidácia verejných financií, kde uvidíme zvyšovanie spotrebných daní, transakčnej dane a zvyšovanie DPH na niektoré potraviny.
Zdražovanie sa týka aj týchto potravín:
- Kakaový prášok + 28 až 31 %
- Kondenzované mlieko + 45 %
- Kiwi + 45 %
- Mandarínky + 20 %
- Banány + 21 %
- Jablká a pomaranče + 6 až 7 %