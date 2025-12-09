Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 9. decembra 2025 o 14:58
Čas čítania 0:32

Vianoce na Slovensku budú drahšie. Analýza ukázala, za ktoré potraviny si priplatíme

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Vianoce na Slovensku budú drahšie. Analýza ukázala, za ktoré potraviny si priplatíme
Zdroj: Pixabay / RitaE

Poukázala na to analýza XTB spolu s ich analytikom Matejom Bajzlíkom.

Vianoce na Slovensku budú zase drahšie. Priplatíme si aj za vianočné pečenie, ako ukazuje analýza XTB. Modelový košík základných surovín, ktorý v októbri 2024 stál 28,04 eura, vychádza v októbri 2025 už na 29,40 eura. Predstavuje to nárast o 4,85 %, čo je viac, než aktuálna potravinová inflácia, pohybujúca sa okolo 3,5 %.

Podľa Mateja Bajzlíka, externého experta k analýze XTB, sa na Slovensku zdražujú potraviny hlavne kvôli externým a interným faktorom.

Medzi externé patrí rast cien energií a globálny vývoj na burzových cenách rôznych komodít. Interný faktor je práve začínajúca konsolidácia verejných financií, kde uvidíme zvyšovanie spotrebných daní, transakčnej dane a zvyšovanie DPH na niektoré potraviny.

Zdražovanie sa týka aj týchto potravín:

  • Kakaový prášok + 28 až 31 %
  • Kondenzované mlieko + 45 %
  • Kiwi + 45 %
  • Mandarínky + 20 %
  • Banány + 21 %
  • Jablká a pomaranče + 6 až 7 %
9. decembra 2025 o 11:11 Čas čítania 0:54 Európska krajina vyhlásila núdzový stav. Na jej územie vstúpili pašerácke balóny z Bieloruska Európska krajina vyhlásila núdzový stav. Na jej územie vstúpili pašerácke balóny z Bieloruska
9. decembra 2025 o 10:30 Čas čítania 0:32 Je to potvrdené: Tunel Višňové otvoria pre verejnosť 22. decembra Je to potvrdené: Tunel Višňové otvoria pre verejnosť 22. decembra
9. decembra 2025 o 9:49 Čas čítania 0:16 Žena na východnom Slovensku počas živého vysielania brutálne zavraždila šteňa. Nevyhne sa trestu Žena na východnom Slovensku počas živého vysielania brutálne zavraždila šteňa. Nevyhne sa trestu
zdražovanie
Zdroj: instagram@peniazeskofficial
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Financie Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
včera o 07:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
včera o 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 08:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, čo radí odborník?
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, čo radí odborník?
včera o 16:41
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 08:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
včera o 07:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
dnes o 09:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
včera o 16:41
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 dňami
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
pred 2 dňami
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
včera o 08:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
včera o 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
4. 12. 2025 5:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
3. 12. 2025 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
1. 12. 2025 6:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
Lifestyle news
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things pred hodinou
Sydney Sweeney reaguje na kritiku „Great Jeans“ kampane: „Som proti nenávisti a rozdeľovaniu“ pred hodinou
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“ pred 2 hodinami
Máme najkrajšie dresy. V zahraničnom rebríčku TOP olympijských dresov sa slovenskí hokejisti ocitli na prvom mieste pred 3 hodinami
U mladých ľudí rastie počet prípadov zákerného typu rakoviny. Vedci hľadajú odpoveď dnes o 13:07
Sziget oznámil prvých interpretov. Vystúpia Twenty One Pilots, Lewis Capaldi či sombr dnes o 11:07
Cez víkend nás čaká jedinečné vesmírne divadlo. Na oblohe uvidíš vrchol meteorického roja dnes o 10:00
Julia Roberts v Česku navštívila second-hand. Majitelia prezradili, že herečke nechceli predať oblečenie dnes o 08:47
Nominácie na Zlaté glóbusy sú vonku. Vedie DiCaprio, škandinávska dráma a upíri včera o 17:04
VIDEO: Poznáme zranenie Spicy Páju. Influencer je o barlách, ako to bude so zápasom v Oktagone? včera o 16:05
Slovensko Všetko
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
dnes o 11:50
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Pomoc od štátu bude chýbať až 230-tisíc domácnostiam.
AKTUÁLNE: Takmer sa zrazili vlaky pri Liptovskom Hrádku. Zastavili len veľmi tesne od seba
dnes o 12:21
AKTUÁLNE: Takmer sa zrazili vlaky pri Liptovskom Hrádku. Zastavili len veľmi tesne od seba
Po Bratislave chodia falošní smetiari. Cielia najmä na jednu skupinu ľudí, môžeš ich jednoducho rozoznať
pred 3 hodinami
Po Bratislave chodia falošní smetiari. Cielia najmä na jednu skupinu ľudí, môžeš ich jednoducho rozoznať
Primátor Vallo vysvetľuje celodenné zápchy v Bratislave. Prečo jedna ranná nehoda paralyzovala celé hlavné mesto?
dnes o 13:00
Primátor Vallo vysvetľuje celodenné zápchy v Bratislave. Prečo jedna ranná nehoda paralyzovala celé hlavné mesto?
Schválili novú formu príspevku až 1210 eur. Odkázaná osoba rozhodne, komu ju odovzdá
pred 2 hodinami
Schválili novú formu príspevku až 1210 eur. Odkázaná osoba rozhodne, komu ju odovzdá
Európska krajina vyhlásila núdzový stav. Na jej územie vstúpili pašerácke balóny z Bieloruska
dnes o 11:11
Európska krajina vyhlásila núdzový stav. Na jej územie vstúpili pašerácke balóny z Bieloruska
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
dnes o 09:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Dohľad nad firmou je povinnosť, nielen formálna funkcia.
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
1. 12. 2025 7:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia