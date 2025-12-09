Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 9. decembra 2025 o 14:19
Čas čítania 0:44

Po Bratislave chodia falošní smetiari. Cielia najmä na jednu skupinu ľudí, môžeš ich jednoducho rozoznať

Po Bratislave chodia falošní smetiari. Cielia najmä na jednu skupinu ľudí, môžeš ich jednoducho rozoznať
Zdroj: Unsplash/Jay Clark

Takto ich môžete rozoznať od pravých smetiarov.

Obdobie Vianoc je pre podvodníkov ako stvorené a každým rokom sú vynaliezavejší. Vydávajú sa za smetiarov a žiadajú od ľudí peniaze. Sledujú vozidlá, ktoré vynášajú odpad, a následne žiadajú finančnú odmenu od obyvateľov z ulice, odkiaľ smeti vyniesli, informuje portál Noviny.sk.

Pracovníci týchto služieb nikdy nevyžadujú platby alebo dary priamo od občanov. Ak niekto žiada peniaze alebo iné cennosti, ide pravdepodobne o podvodníka,“ povedal hovorca Mestskej polície v Bratislave Peter Borko. Podvodníci cielia najmä na seniorov, ktorí im môžu otvoriť. Takzvaní smetiari ich môžu ohroziť.

Ľuďom odporúčame, aby si pozorne všímali svoje okolie. Ak sa v blízkosti vášho domova pohybujú podozrivé osoby, ktoré sa vydávajú napríklad za pracovníkov OLO alebo iných oficiálnych služieb, nevpúšťajte ich do priestorov bytového domu,“ doplnil Borko.

Praví smetiari nosia oranžové uniformy s logom OLO a v prípade nepriaznivého počasia žlté reflexné oblečenie, tiež s logom OLO. V prípade, že narazíte na tých falošných, kontaktujte políciu.

Snažte sa zapamätať opis týchto osôb, ich oblečenie, spôsob správania a vozidlo, na ktorom prišli. Tieto informácie nám výrazne pomáhajú pri preverovaní takejto udalosti,“ reagoval hovorca Prezídia PZ SR Roman Hájek.

smetiari
Zdroj: TASR/Marko Erd
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Krimi Správy z domova
