Pozri si prehľad situácií, kedy máš právo sa brániť.
Mešká ti výplata alebo ťa zamestnávateľ dlhodobo drží na zmluve na dobu určitú? V pracovnom práve robia chyby nielen zamestnanci, ale často aj zamestnávatelia, a tie ťa môžu stáť peniaze. Prinášame ti prehľad, ako sa brániť pri nevyplatenej mzde, kedy je skončenie pracovného pomeru neplatné a kedy sa zmluva na dobu určitú mení na neurčitú.
O tom, či je skončenie neplatné, rozhoduje súd
Neplatné skončenie pracovného pomeru nastáva vtedy, keď síce dôjde k jeho ukončeniu, ale neboli dodržané podmienky Zákonníka práce. O tom, či je skončenie neplatné, nerozhoduje zamestnávateľ, ale výlučne súd.
Najčastejšie ide o prípady, keď zamestnávateľ nedodrží písomnú formu výpovede, neuvedie jasný a zákonný dôvod, poruší zákaz výpovede (napríklad počas PN, tehotenstva alebo materskej), nesplní ponukovú povinnosť pri nadbytočnosti, neprerokuje výpoveď so zástupcami zamestnancov alebo nemá potrebný súhlas úradu.
Neplatné môže byť skončenie pracovného pomeru akýmkoľvek spôsobom – výpoveďou, okamžitým skončením, dohodou aj v skúšobnej dobe.