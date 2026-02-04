Policajný zbor SR nedostal od GP SR žiadne písomné pokyny, výzvy ani kontrolné závery, ktoré by tvrdenia generálneho prokurátora potvrdzovali.
Policajný zbor SR odmieta tvrdenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku o tom, že by systematicky zlyhával v boji proti korupcii. Vyhlásenia považuje za nepodložené a neodborné, keďže za uplynulý rok nebol zo strany Generálnej prokuratúry oficiálne upozornený na žiadne systémové nedostatky, píše Polícia SR na sociálnej sieti.
Polícia upozorňuje, že prokuratúra má zo zákona silné nástroje dozoru nad vyšetrovaním a ak by dochádzalo k pochybeniam, mala možnosť aj povinnosť konať. Doteraz však Policajný zbor SR nedostal žiadne písomné pokyny, výzvy ani kontrolné závery, ktoré by tvrdenia generálneho prokurátora potvrdzovali.
Verejné obviňovanie bez predchádzajúcej odbornej komunikácie polícia považuje za nekorektné a za ohrozenie dôvery verejnosti v orgány činné v trestnom konaní. Zdôrazňuje, že je pripravená viesť odbornú diskusiu, no odmieta zjednodušené vyjadrenia bez faktov.
Ako príklad aktívneho postupu uvádza polícia aj aktuálny zásah v okrese Topoľčany, ktorý sa týka korupcie v nemocnici. Podľa polície ide o dôkaz, že ÚBOK sa korupčnej trestnej činnosti venuje systematicky a intenzívne.