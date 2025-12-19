Teploty počas sviatkov v Poľsku neprekročia nulu a na Štedrý deň môže klesnúť až na mínus päť stupňov.
Vianoce v Poľsku budú mrazivé a so snehom, informovala hovorkyňa Inštitútu meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) Agnieszka Praseková. Teploty cez deň nepresiahnu nulu a v noci môžu klesnúť až na mínus osem stupňov Celzia. Pred Štedrým dňom budú husté hmly, informuje varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.
Ešte pred sviatkami budú do krajiny prúdiť teplejšie vzduchové masy, pričom cez deň bude osem až deväť stupňov. Víkend prinesie ochladenie a objavia sa husté hmly so zníženou viditeľnosťou pod 200 metrov.
Počas Vianoc sa očakáva sneh a dážď so snehom, najmä v centrálnych, východných a južných oblastiach Poľska. Na Štedrý deň má byť do mínus piatich stupňov. Po sviatkoch sa ochladenie ešte prehĺbi a sneh by sa mal udržať do konca roka.