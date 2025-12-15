Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 15. decembra 2025 o 15:38
Čas čítania 0:38

Pošta plánuje opäť zvýšiť cenu zásielok: Zdražovanie má prísť už od januára

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pošta plánuje opäť zvýšiť cenu zásielok: Zdražovanie má prísť už od januára
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Počet poslaných listov sa minulý rok znížil takmer o štvrtinu, balíkov o približne 14 percent.

Slovenská pošta plánuje ďalšie zdražovanie listových zásielok. Po zvýšení cien v priebehu roka 2024 chce po novom upraviť cenník od januára budúceho roka, pričom ceny majú vzrásť v priemere o takmer 13 percent.

Bežný list by po novom stál približne 1,40 eura namiesto súčasných 1,20 eura. Ešte pred letom 2024 pritom vyšlo jeho odoslanie len na 90 centov. Vyplýva to z návrhu, ktorý na pripomienkovanie zverejnil regulačný úrad, informuje Denník N.

Zdražovanie sa dotkne aj ďalších zásielok

List prvej triedy do 50 gramov má zdražieť o 20 centov a cena doporučeného listu druhej triedy by sa mala zvýšiť až o 60 centov. Keďže ceny listov sú regulované štátom, finálne slovo bude mať regulačný úrad.

Pošta zdôvodňuje návrh poklesom záujmu o jej služby. Počet poslaných listov sa minulý rok znížil takmer o štvrtinu, balíkov o približne 14 percent. Podnik zároveň dlhodobo hospodári so stratou, pri tržbách presahujúcich 300 miliónov eur skončil vlani v mínuse približne 12 miliónov eur.

14. decembra 2025 o 14:40 Čas čítania 0:31 KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
15. decembra 2025 o 6:30 Čas čítania 0:42 Dostal si žltý lístok do schránky aj keď si bol doma? Pošta vysvetľuje, prečo Dostal si žltý lístok do schránky aj keď si bol doma? Pošta vysvetľuje, prečo
15. decembra 2025 o 8:28 Čas čítania 1:38 Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Už teraz si môžeš vypočítať, koľko budeš dostávať každý mesiac Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Už teraz si môžeš vypočítať, koľko budeš dostávať každý mesiac
pošta
Zdroj: Facebook - Slovenská pošta, a.s.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovenská pošta Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 12:22
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
včera o 14:40
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
dnes o 14:19
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
včera o 12:45
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu. Prvé listy prídu už v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu. Prvé listy prídu už v roku 2026
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 14:40
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
včera o 12:45
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu. Prvé listy prídu už v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu. Prvé listy prídu už v roku 2026
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
dnes o 12:22
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
pred 3 dňami
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
9. 12. 2025 9:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
8. 12. 2025 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
8. 12. 2025 8:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
9. 12. 2025 11:50
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Lifestyle news
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov pred 2 hodinami
Rock for People sa dostal do rebríčka TOP 10 európskych festivalov. Halsey bude jeho piatou headlinerkou pred 3 hodinami
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie dnes o 14:06
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka dnes o 13:18
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval dnes o 12:35
Ikona herného sveta Lara Croft sa vracia. Fanúšikov série Tomb Raider čakajú hneď dve nové hry dnes o 11:46
John Cena sa rozlúčil s WWE po 23 rokoch. Jeho posledný zápas bol plný emócií dnes o 10:52
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu dnes o 10:04
Si milovníkom čokolády? Tento druh môže podľa novej štúdie spomaľovať starnutie, má to však háčik dnes o 09:18
AKTUÁLNE: Známeho režiséra Roba Reinera a jeho manželku našli mŕtvych v ich dome. Podozrivý je ich syn dnes o 08:31
Slovensko Všetko
Wizz Air výrazne rozširuje lety z Bratislavy. Pribudnú nové európske destinácie
pred 29 minútami
Wizz Air výrazne rozširuje lety z Bratislavy. Pribudnú nové európske destinácie
Spolu s posilnením flotily na bratislavskom letisku plánuje dopravca v roku 2026 prevádzkovať desiatky priamych liniek.
Syn premiéra Fica kupuje byty v Bratislave za státisíce bez hypotéky. Pôvod financií zatiaľ nevysvetlil
dnes o 13:41
Syn premiéra Fica kupuje byty v Bratislave za státisíce bez hypotéky. Pôvod financií zatiaľ nevysvetlil
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
dnes o 12:22
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
dnes o 14:19
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa: Poľadovica zasiahne veľkú časť Slovenska (+ mapy)
pred hodinou
SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa: Poľadovica zasiahne veľkú časť Slovenska (+ mapy)
Alojz Hlina pred Prezidentským palácom vystavil plagát s nápisom „Mafia“
dnes o 13:00
Alojz Hlina pred Prezidentským palácom vystavil plagát s nápisom „Mafia“
Zahraničie Všetko
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
včera o 13:01
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
dnes o 05:55
Medzi obeťami teroristického útoku v Sydney bola údajne aj Slovenka. Počet obetí ešte vzrástol
včera o 08:10
Streľba na Brownovej univerzite si vyžiadala najmenej dve obete. Polícia po páchateľovi stále pátra
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
pred 4 dňami
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
pred 3 dňami
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
pred 4 dňami
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia