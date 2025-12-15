Počet poslaných listov sa minulý rok znížil takmer o štvrtinu, balíkov o približne 14 percent.
Slovenská pošta plánuje ďalšie zdražovanie listových zásielok. Po zvýšení cien v priebehu roka 2024 chce po novom upraviť cenník od januára budúceho roka, pričom ceny majú vzrásť v priemere o takmer 13 percent.
Bežný list by po novom stál približne 1,40 eura namiesto súčasných 1,20 eura. Ešte pred letom 2024 pritom vyšlo jeho odoslanie len na 90 centov. Vyplýva to z návrhu, ktorý na pripomienkovanie zverejnil regulačný úrad, informuje Denník N.
Zdražovanie sa dotkne aj ďalších zásielok
List prvej triedy do 50 gramov má zdražieť o 20 centov a cena doporučeného listu druhej triedy by sa mala zvýšiť až o 60 centov. Keďže ceny listov sú regulované štátom, finálne slovo bude mať regulačný úrad.
Pošta zdôvodňuje návrh poklesom záujmu o jej služby. Počet poslaných listov sa minulý rok znížil takmer o štvrtinu, balíkov o približne 14 percent. Podnik zároveň dlhodobo hospodári so stratou, pri tržbách presahujúcich 300 miliónov eur skončil vlani v mínuse približne 12 miliónov eur.