Katarína Jánošíková
dnes 15. decembra 2025 o 8:28
Čas čítania 1:38

Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Už teraz si môžeš vypočítať, koľko budeš dostávať každý mesiac

Dôchodky v budúcom roku budú rásť. Už teraz si môžeš vypočítať, koľko budeš dostávať každý mesiac
Zdroj: TASR/Ladislav Vallach , pixabay.com

Stúpnu najmä pre aktuálnu dôchodkovú hodnotu, ktorá nasledujúci rok stúpne.

Dôchodky v roku 2026 majú byť o niečo vyššie, dôkazom je aktuálna dôchodková hodnota (ADH), ktorá v roku 2026 údajne dosiahne výšku 19,7633 eura. Výška aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH) je fixná pre konkrétny kalendárny rok. Každý rok sa stanovuje nová, vyššia ADH na základe rastu priemernej mzdy., informuje portál Užitočná pravda.sk.

Keďže ADH každoročne rastie, novovypočítaný dôchodok v roku 2026 (pri rovnakom počte odpracovaných rokov a rovnakých zárobkoch) bude automaticky vyšší ako novovypočítaný dôchodok v roku 2025. Preto rok odchodu do dôchodku priamo určuje, ktorú, časovo najaktuálnejšiu (a najvyššiu) ADH Sociálna poisťovňa použije na výpočet novovzniknutého dôchodku.

Dôvodom zvyšovania dôchodkov nie je len ADH ale aj valorizácia (proces, pri ktorom sa zvyšuje výška dôchodkov, aby sa predišlo strate ich kúpnej sily). Polepšia si tak najmä noví dôchodcovia ak sa potvrdia nové štatistické údaje o raste miezd. Suma priemernej nominálnej (hrubej) mesačnej mzdy v 3. štvrťroku 2025 stúpla na 1 569 eur a medziročný rast priemernej hrubej mzdy bol v roku 2025 o 5,7 % vyšší.

Vývoj miezd priamo súvisí so zvyšovaním dôchodkov- ak sa zvýši priemerná mzda automaticky sa zvyšuje aj ADH, od ktorej sa odvíjajú novovzniknuté dôchodky. Platí teda, že ak na penziu odídete v roku 2026 budete poberať vyšší dôchodok ako človek, ktorý síce robil rovnaký počet rokov ako vy ale len do roku 2025.

Valorizácia ale platí aj pre už existujúce dôchodky, v roku 2025 boli penzie zvýšené iba o 2,1 % a v roku 2026 stúpnu o 3,7 %. 

V praxi: 

  • Ak ste mali dôchodok vo výške 700 eur stúpne o 3,7 %, takže od budúceho roka budete dostávať o 25,9 eura viac.

Výpočet ADH môžeme odvodiť od údajov Štatistického úradu SR, ktorý informoval o:

  • prekonaní priemeru hrubých zárobkov prvýkrát za hranicu 1 000 eur vo všetkých 19 odvetviach
  •  o tom kto si polepšil najviac
  •  ďalšie informácie nájdeš tu.

Tieto ekonomické faktory spôsobujú, že valorizácia sa síce zvyšuje, no stále je viazaná na infláciu, nie na rast miezd to znamená že ak bude inflácia stále stúpať tak rast dôchodkov v konečnom dôsledku ľuďom moc nepomôže.

Kalkulačka pre rok 2026 s ADH v hodnote 19,7633 €:

Zadajte počet odpracovaných rokov a vynásobte to  priemerným osobným mzdovým bodom.(príklad: 40 × 0,95 = 38)

Súčin vynásobte s ADH z roku 2026 (to je 19,7633) (príklad: 38× 19,7633 = 751)

Pridajte k tomu percento valorizácie (3,7 %) na budúci rok z výslednej sumy (príklad: 3,7 % z 751 je 27,8 eura). Výsledná suma je váš predpokladaný dôchodok na rok 2026 (výsledok nášho príkladu by bol 778,8 eura).

 

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Centre for ageing better, Christian Dubovan
Domov
Zdieľať
Diskusia