Natália Mišániová
dnes 15. decembra 2025 o 6:30
Čas čítania 0:42

Dostal si žltý lístok do schránky aj keď si bol doma? Pošta vysvetľuje, prečo

Dostal si žltý lístok do schránky aj keď si bol doma? Pošta vysvetľuje, prečo
Zdroj: FB/Slovenská pošta, a. s.

Slovenská pošta vysvetľuje, prečo nie vždy dokáže zásielku doručiť osobne a ako sa môžeš vyhnúť opakovanej návšteve pobočky.

Pred Vianocami je Slovenská pošta pod veľkým tlakom a s rastúcim počtom zásielok pribúdajú aj sťažnosti. Ľudí často prekvapí, keď si v schránke nájdu žltý lístok, hoci boli doma. Podľa Slovenskej pošty však nejde vždy o chybu doručovateľa, informujú o tom tvnoviny.sk.

Pošta každý podnet preveruje

Ako vysvetľuje hovorkyňa pošty Eva Peterová, problémom bývajú nefunkčné alebo neoznačené zvončeky, chýbajúce číslo domu či nesprávne uvedená adresa. Doručenie môže skomplikovať aj voľne pustený pes alebo situácia, keď adresát zvonenie jednoducho nepočuje.

Pošta tvrdí, že každý podnet preveruje. Individuálne pochybenia sa síce môžu vyskytnúť, no vo väčšine prípadov doručovateľ nemá reálnu možnosť zásielku odovzdať.

Odporúča zriadiť splnomocnenie

Pri doporučených listoch môže zásielku prevziať aj iný člen domácnosti starší ako 15 rokov. Úradné listy sú však výnimkou, tie musí prevziať priamo adresát alebo osoba s platným splnomocnením.

Pošta preto odporúča zriadiť si splnomocnenie, najmä ak ľudia nebývajú cez deň doma. Vybaviť sa dá jednoducho, platí až desať rokov a nie je potrebné notárske overenie. Splnomocnená osoba potom môže preberať listy aj balíky bez nutnosti osobnej návštevy pošty.

Pošta, Balíkomat
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
Slovenská pošta Správy z domova
