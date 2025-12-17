Nitriansky kraj zaplatil takmer 270 000 €; práce na ceste II/524 robili v dvoch etapách.
➔ Nitriansky samosprávny kraj zrekonštruoval 125-ročný most medzi Bohunicami a Bátovcami. Po šiestich mesiacoch je plne prejazdný.
➔ Most z roku 1900 bol pred opravou vo veľmi zlom technickom stave.
➔ Oprava zahŕňala sanáciu klenby a muriva, nové rímsy so zvodidlami, novú vozovku s krajnicami a spevnenie koryta; kraj práce rozdelil do dvoch etáp a zaplatil takmer 270 000 eur.
Citát: „Vďaka nej (rekonštrukcii) je most už bezpečný, staticky vyhovujúci a spĺňa všetky požiadavky na súčasné dopravné zaťaženie,“ povedala Karina Olejárová z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Kontext: Kraje na Slovensku spravujú cesty II. a III. triedy vrátane mostov podľa zákona o pozemných komunikáciách (č. 135/1961 Zb.), štát sa stará o diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy. Správcovia mostov hodnotia ich stavebno-technický stav na 7-stupňovej škále: I znamená veľmi dobrý, VI veľmi zlý a VII havarijný. Pri stave VI most zvyčajne potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu, aby zvládal súčasné dopravné zaťaženie. Kamenné klenbové mosty patria medzi historické stavby; typická obnova rieši poškodené murivo, klenbu, odvodnenie a bezpečnostné prvky, aby konštrukcia držala tvar a nebola ohrozená podmytím. Spevnenie koryta pod mostom chráni základy pred vymývaním pri zvýšených prietokoch. Rozdelenie prác do etáp zvyčajne umožní udržať dopravu a skrátiť obchádzky pre ľudí z okolia. Cesta II/524 prepája obce v levickom regióne a napája ich na vyššie triedy ciest, takže funkčný most je dôležitý pre každodenné dochádzanie aj miestnu ekonomiku.