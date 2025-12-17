V januári 2026 vyplatia 1/4 hodnoty energopoukážky, zvyšok po prehodnotení rozdielov cien a objemov tepla.
➔ Vláda schválila úpravu nariadenia k zákonu o adresnej energopomoci, ktorá dopĺňa spôsob výpočtu hodnoty energopoukážky.
➔ V januári 2026 štát vyplatí jednu štvrtinu hodnoty energopoukážky hneď a zvyšok po prehodnotení, aby vedel rýchlejšie upraviť pomoc podľa potreby.
➔ Kontroly oznámených cien tepla ukázali, že niektorí dodávatelia nahlásili nižšiu cenu než maximum z rozhodnutia ÚRSO; pri výrazných odchýlkach medzi objednaným a dodaným teplom štát použije objednané množstvo z cenového rozhodnutia dodávateľa.
Kontext:
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) predložila úpravu, aby výpočet energopoukážky lepšie odrážal realitu na trhu s teplom. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako národný regulátor každoročne vydáva cenové rozhodnutia a stanovuje maximálne ceny pre regulované odvetvia vrátane tepla. Dodávateľ tepla musí do 15. decembra oznámiť koncovým odberateľom priemernú jednozložkovú cenu tepla, ktorú uplatní v nasledujúcom roku. Štát po preverení zistil rozdiely medzi reálne uplatňovanými a maximálnymi cenami aj medzi objednanými a fakturovanými objemami tepla. Jednozložková cena tepla zahŕňa fixné aj variabilné náklady v jednej sume, no v praxi vznikajú odchýlky napríklad pre nové odberné miesta, počasie či presnejšie zúčtovanie po sezóne. Nové pravidlá rátajú s tým, že ak dodávateľ nahlási výrazne odlišné údaje, štát pri výpočte vychádza z objednaného množstva tepla uvedeného v cenovom rozhodnutí daného subjektu. Nariadenie začne platiť dňom vyhlásenia. Energopoukážka je nástroj adresnej energopomoci, ktorý má domácnostiam kompenzovať časť nákladov na energie tak, aby pomoc zodpovedala skutočným cenám a spotrebe v danom období. Úprava výplaty v dvoch krokoch (štvrtina v januári 2026 a zvyšok po prehodnotení) umožní vláde promptnejšie reagovať na zmeny cien alebo spotreby bez toho, aby neskôr dochádzalo k preplácaniu alebo nedostatočnej kompenzácii. ÚRSO ako regulátor zostáva zdrojom maximálnych cien a referenčných údajov, ktoré štát využije pri výpočte a kontrole adresnej pomoci.