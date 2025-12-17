Našli výbušný systém.
Na železničnom úseku medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom prerušili dopravu. Dôvodom je mimoriadna udalosť. Našli výbušný systém (muníciu). Informovali o tom Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR. Cestujúci musia počítať s meškaním.
17. decembra 2025 o 10:04 Čas čítania 0:24 Pozor na bicykle z Decathlonu: Náhodne pedálujú smerom dozadu, objednajte si aktualizáciu
17. decembra 2025 o 10:04 Čas čítania 0:24 Pozor na bicykle z Decathlonu: Náhodne pedálujú smerom dozadu, objednajte si aktualizáciu