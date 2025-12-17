O odvolanie sama požiadala.
Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Andrea Predajňová končí na svojom poste. Informovala o tom Petra Demková, riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR. Riadením SNM poverili Vieroslavu Bernátovú.
„Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odvolala z funkcie štatutárky SNM Andreu Predajňovú. Tento krok urobila na základe jej osobnej žiadosti,“ skonštatovala Demková s tým, že šéfka rezortu kultúry sa Predajňovej za doterajšiu prácu poďakovala.
Predajňová viedla SNM od začiatku mája 2025, ministerka ju vymenovala na základe výberového konania.
