Našťastie sa nikto nezranil.
V nedeľu (21. decembra) večer sa pokojný relax v saune v okolí Brna zmenil na nepríjemný zážitok pre dve ženy a jedného muža. Trojica zostala uväznená vo vyhriatej miestnosti po tom, čo sa pokazil mechanizmus dverí a tie sa nedali otvoriť, infomujú o tom novinky.cz.
Našťastie sa im podarilo vypnúť kúrenie aj zvnútra, takže im nehrozilo prehriatie. Mobilný telefón však mali mimo sauny a nemali pri sebe žiadny nástroj, ktorým by sa dostali von.
Nikomu sa našťastie nič nestalo
Pomohol im hlasový asistent v smartfóne. Hlasným volaním sa im podarilo aktivovať zariadenie a privolať pomoc. Polícia dorazila v krátkom čase a dvere otvorila. Pri incidente neutrpel nikto žiadne zranenia.
