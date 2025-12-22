Kategórie
Natália Mišániová
včera 22. decembra 2025 o 19:14
Čas čítania 0:26

Minúty strachu v rozpálenej saune: Trojica zostala uväznená vo vyhriatej miestnosti

Minúty strachu v rozpálenej saune: Trojica zostala uväznená vo vyhriatej miestnosti
Zdroj: Unsplash.com

Našťastie sa nikto nezranil.

V nedeľu (21. decembra) večer sa pokojný relax v saune v okolí Brna zmenil na nepríjemný zážitok pre dve ženy a jedného muža. Trojica zostala uväznená vo vyhriatej miestnosti po tom, čo sa pokazil mechanizmus dverí a tie sa nedali otvoriť, infomujú o tom novinky.cz

Našťastie sa im podarilo vypnúť kúrenie aj zvnútra, takže im nehrozilo prehriatie. Mobilný telefón však mali mimo sauny a nemali pri sebe žiadny nástroj, ktorým by sa dostali von.

Nikomu sa našťastie nič nestalo

Pomohol im hlasový asistent v smartfóne. Hlasným volaním sa im podarilo aktivovať zariadenie a privolať pomoc. Polícia dorazila v krátkom čase a dvere otvorila. Pri incidente neutrpel nikto žiadne zranenia.

ilustračný obrázok.
ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash.com
