Polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z vraždy, zranená je aj dcéra rodiny.
V obci Brunovce pri Trenčíne došlo počas noci z nedele (21.decembra) na pondelok k tragickému rodinnému incidentu. Na políciu sa obrátila dcéra rodiny, ktorá oznámila hádku medzi rodičmi a útok otca na matku nožom, informujú tvnoviny.sk.
Po príchode policajtov našli ženu bez známok života. Muža vo vážnom stave previezli do nemocnice, kde však napriek úsiliu lekárov zomrel.
Zranenia utrpela aj ich dcéra – tínedžerka, ktorú záchranári odviezli do nemocnice. Jej zdravotný stav nie je známy. Polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z vraždy. Na mieste zasahujú krajskí kriminalisti.
