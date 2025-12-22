Rakúska polícia spustila rozsiahlu pátraciu akciu a z bezpečnostných dôvodov posilnila kontroly na hraničných priechodoch.
Dnes krátko pred poludním došlo k ozbrojenej lúpeži v pobočke banky v rakúskej obci Deutsch Jahrndorf, ktorá sa nachádza len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc. Neznámy muž vstúpil do banky, zamestnancom sa vyhrážal zbraňou a požadoval vydanie hotovosti.
Po lúpeži páchateľ ušiel spolu s ďalšou osobou, ktorá na neho čakala v aute. Podľa dostupných informácií sa nikto nezranil, koľko peňazí sa zlodejom podarilo ukradnúť zatiaľ nie je známe.
Rakúska polícia okamžite spustila rozsiahlu pátraciu akciu
Do terénu nasadili množstvo policajných jednotiek a z bezpečnostných dôvodov obsadili viaceré hraničné priechody so Slovenskom, keďže existuje podozrenie, že by sa páchatelia mohli pokúsiť uniknúť na slovenské územie.
Zvýšený pohyb policajných zložiek hlásia aj v neďalekej obci Kittsee, kde nad oblasťou lieta policajný vrtuľník. Pátranie po lupičoch naďalej pokračuje, informuje web Kurier.at.