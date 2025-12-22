Kategórie
Natália Mišániová
dnes 22. decembra 2025 o 13:41
Čas čítania 0:24

Kaviareň v Brne rieši bizarný prípad. Nevinná návšteva toalety vyústila do vyšetrovania krádeže

Kaviareň v Brne rieši bizarný prípad. Nevinná návšteva toalety vyústila do vyšetrovania krádeže
Zdroj: Policie ČR

Mladú ženu podozrievajú z poškodenia zariadenia aj z pokusu o krádež.

V jednej z kaviarní v centre Brna riešila polícia nezvyčajný incident, ktorý sa začal nevinnou prosbou o použitie toalety.  Mladá žena si od obsluhy vypýtala kľúč od toaliet. Po ich návšteve sa však zamkla na pánskych toaletách. Na záchodoch poškodila obklad a odmontovala zrkadlo, informujú o tom noviny.sk

Následne sa mala presunúť do skladu, kam sa dostala rovnakým kľúčom. Podľa polície sa pokúsila ukradnúť niekoľko balení kávy, no z podniku sa jej odísť nepodarilo.

Po príchode mestskej polície žena tvrdila, že sa zranila po páde pri chladničke a krádež poprela. Prípad si napokon prevzala štátna polícia, ktorá ho ďalej vyšetruje.

policie
Zdroj: Policie ČR
