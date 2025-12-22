Mladú ženu podozrievajú z poškodenia zariadenia aj z pokusu o krádež.
V jednej z kaviarní v centre Brna riešila polícia nezvyčajný incident, ktorý sa začal nevinnou prosbou o použitie toalety. Mladá žena si od obsluhy vypýtala kľúč od toaliet. Po ich návšteve sa však zamkla na pánskych toaletách. Na záchodoch poškodila obklad a odmontovala zrkadlo, informujú o tom noviny.sk.
Následne sa mala presunúť do skladu, kam sa dostala rovnakým kľúčom. Podľa polície sa pokúsila ukradnúť niekoľko balení kávy, no z podniku sa jej odísť nepodarilo.
Po príchode mestskej polície žena tvrdila, že sa zranila po páde pri chladničke a krádež poprela. Prípad si napokon prevzala štátna polícia, ktorá ho ďalej vyšetruje.
