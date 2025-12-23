Protidrogový zásah potvrdila aj manželka zápasníka.
V dome českého MMA zápasníka Karlosa Vémolu v obci Měchenice pri Prahe v utorok zasahovali colníci. Protidrogová jednotka na mieste zadržala dve osoby. Doterajšie informácie však neuvádzajú, o koho konkrétne ide, informuje portál tvnoviny.sk.
„Polícii sme na jej žiadosť poskytovali súčinnosť,“ uviedla pre médiá hovorkyňa Generálneho riaditeľstva ciel Martina Kaňková. Informáciu o zásahu potvrdila aj hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová: „Môžem potvrdiť, že sme v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou v Prahe a v Stredočeskom kraji zadržali dve osoby.“
Polícia zatiaľ nikoho z prítomných neobvinila. Vyšetrovatelia však dodávajú, že k vzneseniu obvinení pristúpia po vykonaní výsluchov. Zásah polície potvrdila aj Vémolova manželka Lela.
Správu aktualizujeme.