Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 23. decembra 2025 o 13:00
Čas čítania 0:26

V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
Zdroj: Oktagon MMA

Protidrogový zásah potvrdila aj manželka zápasníka.

V dome českého MMA zápasníka Karlosa Vémolu v obci Měchenice pri Prahe v utorok zasahovali colníci. Protidrogová jednotka na mieste zadržala dve osoby. Doterajšie informácie však neuvádzajú, o koho konkrétne ide, informuje portál tvnoviny.sk.

„Polícii sme na jej žiadosť poskytovali súčinnosť,“ uviedla pre médiá hovorkyňa Generálneho riaditeľstva ciel Martina Kaňková. Informáciu o zásahu potvrdila aj hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová: „Môžem potvrdiť, že sme v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou v Prahe a v Stredočeskom kraji zadržali dve osoby.

Polícia zatiaľ nikoho z prítomných neobvinila. Vyšetrovatelia však dodávajú, že k vzneseniu obvinení pristúpia po vykonaní výsluchov. Zásah polície potvrdila aj Vémolova manželka Lela.

Správu aktualizujeme.

23. decembra 2025 o 12:25 Čas čítania 1:10 Hrozí kolaps mliekarenského sektora: Ceny mlieka padli na historické dno Hrozí kolaps mliekarenského sektora: Ceny mlieka padli na historické dno
23. decembra 2025 o 11:37 Čas čítania 0:49 Modernizácia dieslových vlakov v regiónoch: Bude to stáť vyše 30 miliónov eur Modernizácia dieslových vlakov v regiónoch: Bude to stáť vyše 30 miliónov eur
23. decembra 2025 o 10:49 Čas čítania 0:47 Viaceré cesty v okolí Svrčinovca zatvorili. Dôvodom je havária a únik nebezpečnej látky Viaceré cesty v okolí Svrčinovca zatvorili. Dôvodom je havária a únik nebezpečnej látky
Karlos Vémola.
Karlos Vémola. Zdroj: Oktagon MMA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Drogy Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
včera o 06:24
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
18. 12. 2025 17:01
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
včera o 16:41
December na Slovensku láme historické rekordy. Zlomí rekord z roku 1934?
December na Slovensku láme historické rekordy. Zlomí rekord z roku 1934?
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
včera o 06:24
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
18. 12. 2025 17:01
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
pred 3 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 3 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
16. 12. 2025 6:30
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 3 dňami
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Lifestyle news
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Pred samotnou speváčkou mala možnosť si ho sama vyskúšať
pred 3 minútami
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
pred 37 minútami
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
pred 2 hodinami
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
pred 2 hodinami
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
pred 3 hodinami
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
dnes o 10:31
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
dnes o 09:44
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
dnes o 08:59
AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel spevák a autor jednej z najznámejších vianočných piesní Chris Rea
včera o 16:53
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
včera o 16:38
Slovensko Všetko
Prezident Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Zodpovednosť podľa neho nesie vláda a parlament
pred 25 minútami
Prezident Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Zodpovednosť podľa neho nesie vláda a parlament
K podpísaniu sa vyjadril na sociálnej sieti.
Zmizli mladíci zo Serede. Odišli s dokladmi aj peniazmi a odvtedy sa neozvali
pred hodinou
Zmizli mladíci zo Serede. Odišli s dokladmi aj peniazmi a odvtedy sa neozvali
Hrozí kolaps mliekarenského sektora: Ceny mlieka padli na historické dno
pred 3 hodinami
Hrozí kolaps mliekarenského sektora: Ceny mlieka padli na historické dno
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
dnes o 08:14
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Vianoce na ľade? V týchto oblastiach bude aj snežiť
dnes o 09:52
Vianoce na ľade? V týchto oblastiach bude aj snežiť
Objednávky z Temu a Sheinu budú drahšie: EÚ mení pravidlá pre balíky zo zahraničia
dnes o 07:23
Objednávky z Temu a Sheinu budú drahšie: EÚ mení pravidlá pre balíky zo zahraničia
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
pred 3 dňami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
4
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
včera o 05:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
Šikana v slovenských školách je téma, ktorú rieši čoraz viac rodičov. Ešte horšie je, že mnohé deti sa nikomu nezdôveria a nevedia, ako postupovať. Rodičia preto často váhajú, či ide „len“ o konflikt, alebo už o trestný čin.
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
pred 2 dňami
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
pred 3 dňami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia