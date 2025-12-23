Výhľad na sviatky: Poznáme predpoveď aj na Prvý a Druhý sviatok vianočný.
Dlhotrvajúce hmly, ktoré trápia Slovensko, čoskoro pominú. Podľa informácií portálu TVNOVINY.sk k nám mieri studený front, ktorý preruší sériu sychravých dní. Cez naše územie začne front postupovať najmä počas noci na Štedrý deň. V nižších polohách prinesie dážď, no postupné ochladenie môže zmeniť zrážky na zmiešané. Cez deň sa zrážky vyskytnú už len ojedinele a Žilinský kraj očakáva zmenšovanie oblačnosti.
Ani hory neponúknu o nič lepšie snehové podmienky. Na ojedinelých miestach napadne len zhruba 2 až 3 centimetre nového snehu. Väčšina územia Slovenska tak Štedrý deň strávi bez bielej prikrývky, slabé sneženie môže hlásiť lokálne najmä Spiš.
Ranné teploty na severe počas Štedrého dňa dosiahnu 4 až -1 °C, pričom na Spiši klesnú na -3 °C. Popoludní maximálna teplota na severe vystúpi na 1 až 6 °C, zatiaľ čo na Spiši zostane o niečo chladnejšie, okolo -2 °C. Pocit chladu umocní severovýchodný vietor, ktorý v nárazoch dosiahne rýchlosť do 40 km/h.
Výhľad na sviatky
Hoci na Štedrý deň ešte pretrvá oblačnosť, hmla bude postupne ustupovať. V nasledujúcich dňoch sa sychravé počasie objaví už len miestami, a to najmä ráno. Cez deň sa mraky rozplynú a slnko vyjde častejšie.
- Prvý sviatok vianočný: Oblačnosť bude ďalej ubúdať a meteorológovia nepredpokladajú žiadne zrážky. Nížiny však opäť zasiahnu ranné mrazy, pričom v dolinách môže teplota ojedinele klesnúť až k -10 °C.
- Druhý sviatok vianočný: Čaká nás prevažne slnečné počasie, hmla sa vytvorí len výnimočne. Maximálne denné teploty dosiahnu 1 až 6 °C, no doliny a Spiš môže potrápiť slabý celodenný mráz.
- Na Silvestra predpovede zatiaľ naznačujú chladné počasie. Meteorológovia však nateraz nevedia určiť, či sa dočkáme sneženia a ktoré oblasti sneh zasiahne.