Nalákali ho na rande s mladou ženou, dobili ho konárom a boxerom

Útočníci ho vylákali do tmavej neosvetlenej ulice.
Štyria mladiství a jeden dospelý spolupáchateľ podľa polície okradli muža, ktorého predtým vylákali na stretnutie cez sociálnu sieť. Poškodený veril, že sa stretne s 25-ročnou ženou, no na dohodnuté miesto prišlo viditeľne mladšie dievča. Keď muž zistil pravdu, chcel zo stretnutia okamžite odísť. Dievča však naliehalo, aby ju odprevadil domov, informuje polícia na svojom facebooku.
Potom ho odviedla do neosvetlenej ulice, kde už čakali ostatní spolupáchatelia. Skupina muža napadla a udierala ho boxerom aj konárom, ktorý si útočníci podávali a v bitke sa striedali. Zraneného muža záchranári previezli do nemocnice.
Vyšetrovateľ obvinil všetkých piatich podozrivých zo zločinu lúpeže. Sudca pre prípravné konanie vzal dvoch z nich – 21-ročného muža a 16-ročného chlapca – do väzby. Ostatných obvinených polícia stíha na slobode.