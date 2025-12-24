Agresívneho cestujúceho zadržala polícia, incident spôsobil aj výrazné meškanie vlaku.
Agresívny cestujúci napadol v utorok (23.december) popoludní v osobnom vlaku smerujúcom z Dunajskej Stredy do Bratislavy manažéra palubného personálu. Potvrdil to hovorca súkromného železničného dopravcu Leo Express Emil Sedlařík.
Podľa jeho slov na miesto privolali políciu, ktorá útočníka zadržala. „Pracovník nepotreboval napriek drobným zraneniam ošetrenie a nikto z cestujúcich nebol zranený,“ doplnil Sedlařík. Dôsledkom incidentu meškal osobný vlak približne 45 minút.
Z vlaku ho vylúčili pre neplatný lístok
Vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová doplnila, že políciu privolali na železničnú stanicu v obci Orechová Potôň v okrese Dunajská Streda, kde sa správal agresívne mladý muž. Podľa polície ho z vlaku vylúčili pre neplatný cestovný lístok.
„Ten mal následne kameňom rozbiť sklenú výplň dverí na železničnej stanici. Neskôr mal po nastúpení do vlaku fyzicky napadnúť pracovníka železníc, po čom ho policajti za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovali,“ uviedla s tým, že polícia sa prípadom naďalej zaoberá a vzhľadom na prebiehajúce konanie nemôže poskytnúť žiadne bližšie informácie.