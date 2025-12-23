Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 23. decembra 2025 o 11:37
Čas čítania 0:49

Modernizácia dieslových vlakov v regiónoch: Bude to stáť vyše 30 miliónov eur


Zdroj: TASR/František Iván

Dokopy obnovia 33 dieselmotorových regionálnych vlakov.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) obnoví 33 dieselmotorových regionálnych vlakov. Tieto súpravy posilnia dopravu v Banskobystrickom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. Národný dopravca informoval, že obnovu jednotiek radu 813/913, známych ako „Bageta“, na základe výsledku verejného obstarávania zrealizuje spoločnosť Železničné opravovne a strojárne (ŽOS) Zvolen.

Modernizácia jedného vlaku vyjde na 935 000 eur bez DPH, čím celková cena zákazky podľa uzavretej zmluvy dosiahne 30,85 milióna eur bez DPH.

Prvé modernizované jednotky nasadíme do prevádzky už v roku 2026,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Dopravca plánuje tieto vlaky vysielať napríklad na trasy Košice – Mukačevo, Prievidza – Topoľčany, Trenčín – Chynorany, Štúrovo – Levice – Nové Zámky, Kraľovany – Trstená, Vrútky – Prievidza, Zvolen – Horná Štubňa či Zvolen – Banská Štiavnica. Celú investíciu ZSSK financuje z vlastných zdrojov.

Vyšší komfort pre cestujúcich Do každej modernizovanej jednotky robotníci namontujú klimatizáciu, nové sedadlá, obklady, osvetlenie, zásuvky, Wi-Fi a USB porty. Interiér doplnia o priestor na bicykle a kočíky. Modernizácia predĺži životnosť „Bagiet“ o desať až 15 rokov a dopravcovi prinesie prevádzkové úspory vďaka nižšej poruchovosti.

Celková investícia predstavuje menej ako pätinu ceny nového motorového vlaku,“ porovnal Baček. ZSSK očakáva, že tieto vlaky v novom štandarde odvezú viac ako 2 milióny cestujúcich ročne. Zvyšné jednotky z celkového počtu 44 kusov dopravca po skončení ich životnosti postupne vyradí.

ZSSK
Zdroj: Facebook/ZSSK
