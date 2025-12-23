Situáciu objasnil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Mnohí poistenci vďaka aplikácii Sociálnej poisťovne zistili, že poisťovňa v ich evidencii neregistruje dôležité obdobia. Ide najmä o roky strávené na povinnej vojenskej službe alebo počas štúdia, pretože inštitúcie poisťovni nedodali potrebné podklady, informuje tvnoviny.sk.
Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr situáciu vysvetľuje takto:
„Ide o historické dokumenty. Nie všetky školy boli povinné zdieľať informácie so Sociálnou poisťovňou. Armáda je oddelená od poisťovne. Ak by nám mali poskytovať informácie, musel by tomu predchádzať legislatívny proces.“
Čo ovplyvňuje výšku dôchodku?
Chýbajúce záznamy musíš poisťovni dodať. Ak si študoval pred rokom 2004, štát do dôchodku započíta strednú aj vysokú školu. Rovnako úrady počítajú aj s povinnou vojenskou službou. Výšku penzie totiž neurčuje len plat, ale aj dĺžka obdobia, počas ktorého si platil odvody.
Igor Horváth z Dôchodkovej poradne radí: „Preukázanie celej doby štúdia do roku 2004, keď sa bralo do úvahy, je pre výpočet dôchodku rozhodujúce. Odporúčam, aby si ľudia sústredili maturitné vysvedčenia, výučný list, diplom.“
Ako postupovať, ak doklady nemáš doma?
- Vyhľadaj archívy: Ak doklady nemáš v osobnej dokumentácii, kontaktuj príslušný archív a následne potvrdenia doruč do pobočky Sociálnej poisťovne.
- Prever zamestnania: Poisťovňa môže vykazovať diery v záznamoch aj pri starších zamestnaniach. Vtedy predlož pracovné zmluvy alebo výplatné pásky.
- Doplať si poistenie: Obdobie po roku 2004 si v určitých prípadoch môžeš doplatiť aj dodatočne.