Katarína Jánošíková
dnes 23. decembra 2025 o 9:05
Čas čítania 0:51

Sociálnej poisťovni chýbajú dokumenty. Pre túto skupinu ľudí to môže znamenať nižší dôchodok

Sociálnej poisťovni chýbajú dokumenty. Pre túto skupinu ľudí to môže znamenať nižší dôchodok
Zdroj: Wikimedia

Situáciu objasnil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Mnohí poistenci vďaka aplikácii Sociálnej poisťovne zistili, že poisťovňa v ich evidencii neregistruje dôležité obdobia. Ide najmä o roky strávené na povinnej vojenskej službe alebo počas štúdia, pretože inštitúcie poisťovni nedodali potrebné podklady, informuje tvnoviny.sk.

Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr situáciu vysvetľuje takto:

Ide o historické dokumenty. Nie všetky školy boli povinné zdieľať informácie so Sociálnou poisťovňou. Armáda je oddelená od poisťovne. Ak by nám mali poskytovať informácie, musel by tomu predchádzať legislatívny proces.“


Čo ovplyvňuje výšku dôchodku?

Chýbajúce záznamy musíš poisťovni dodať. Ak si študoval pred rokom 2004, štát do dôchodku započíta strednú aj vysokú školu. Rovnako úrady počítajú aj s povinnou vojenskou službou. Výšku penzie totiž neurčuje len plat, ale aj dĺžka obdobia, počas ktorého si platil odvody.

Igor Horváth z Dôchodkovej poradne radí: „Preukázanie celej doby štúdia do roku 2004, keď sa bralo do úvahy, je pre výpočet dôchodku rozhodujúce. Odporúčam, aby si ľudia sústredili maturitné vysvedčenia, výučný list, diplom.“


Ako postupovať, ak doklady nemáš doma?

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Unsplash/Markus Spiske, TASR/Michal Svítok
